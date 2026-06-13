Γιατί η Ελλάδα είναι η Νο1 χώρα στον κόσμο για να πάρεις σύνταξη

Όπως κάθε χρόνο ο Retirement Abroad Index 2026 του International Living εξέδωσε τη λίστα για τα καλύτερα μέρη που μπορείς να συνταξιοδοτηθείς με ανατροπές

Η επιλογή της ιδανικής χώρας για τη συνταξιοδότηση έμοιαζε για χρόνια μια λυμένη εξίσωση, με συγκεκριμένα φαβορί να κρατούν τα σκήπτρα. Πρόσφατα, όμως, το σκηνικό αυτό ανατράπηκε ριζικά.

Οι αυστηροί περιορισμοί που μπήκαν στα παραδοσιακά hot spots ,όπως η Πορτογαλία, αναλύοντας δεδομένα από την καθημερινότητα όπως το κόστος ζωής, τη γραφειοκρατία για βίζες, την περίθαλψη και το κλίμα, ανακάτεψαν την τράπουλα και έφεραν νέες χώρες στην κορυφή για τις συντάξεις .

Ελλάδα: Η απόλυτη «νικήτρια» του 2026

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η Ελλάδα κάθεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως , γιατί προσφέρει έναν ακαταμάχητο μεσογειακό τρόπο ζωής με ισχυρή σταθερότητα, χαμηλή εγκληματικότητα και κορυφαία ιδιωτικά νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τη δημοσίευση .

Παράλληλα, οι οικονομικές συνθήκες σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου είναι καλύτερα μιας και όπως αναφέρει για την αγορά ενός ανακαινισμένου σπιτιού με θέα θάλασσα ξεκινάει από τις €160.000, ενώ παλαιότερα διαμερίσματα βρίσκονται ακόμα και κάτω από €40.000.

Καταλήγοντας , στα γραφειοκρατικά στοιχεία ,που τονίζει ότι σταθερός φόρος είναι μόλις 7% για 15 χρόνια σε όλα τα εισοδήματα από το εξωτερικό. Η Golden Visa ξεκινά από τις €250.000 (σε επιλεγμένες περιοχές), ενώ η βίζα Οικονομικά Ανεξάρτητου Ατόμου ζητάει σταθερό μηνιαίο εισόδημα 4.050€.

Η Υπόλοιπη λίστα

2.Παναμάς: το τέλειο «πάντρεμα» της σύγχρονης δυτικής ζωής με ουρανοξύστες, Uber παντού, γρήγορο ίντερνετ με την απόλυτη τροπική χαλάρωση, όπου η ζωή είναι 41% φθηνότερη σε σχέση με το Μαϊάμι.

3.Κόστα Ρίκα: όπου όλα κινούνται γύρω από το "Pura Vida" με τις πιο ασφαλείς, ειρηνικές και καταπράσινες χώρες σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Το κράτος προσφέρει τεράστιες εκπτώσεις στους ηλικιωμένους, από δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία μέχρι μειωμένες τιμές σε ξενοδοχεία και φάρμακα.

4.Πορτογαλία: που έχασε έδαφος και έπεσε στην 4η θέση επειδή έσφιξε τα λουριά στη Golden Visa και άλλαξε τα φορολογικά της προνόμια. Παρόλα αυτά, παραμένει μια από τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο (7η στην παγκόσμια κατάταξη) με πάνω από 300 μέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο.

5. Μεξικό: που έχει κάτι για όλους. Από τις κοσμοπολίτικες, καταγάλανες παραλίες της Riviera Maya μέχρι την αριστοκρατική, αποικιακή γοητεία του San Miguel de Allende. Συν του ότι ότι όλες οι διαδικασίες γίνονται πλέον πανεύκολα και ψηφιοποιημένα.

6 Ιταλία :Αποτελεί τη ζωντανή διαφήμιση της "La Dolce Vita".Ιστορία, τέχνη και φαγητό που σου μένει αξέχαστο. Αν μάλιστα αποφύγετε τα τουριστικά μεγαθήρια και προτιμήσετε την ιταλική επαρχία, οι τιμές είναι απίστευτα γήινες και προσγειωμένες.

7. Γαλλία: Σάρωσε τα πάντα και πήρε το χρυσό μετάλλιο στην Υγειονομική Περίθαλψη όπου μετά από 3 μήνες νόμιμης διαμονής, μπαίνετε αυτόματα στο εθνικό σύστημα υγείας. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος καλύπτει το 70% για μια απλή επίσκεψη σε γιατρό και το 100% αν πρόκειται για κάποια χρόνια πάθηση. Επίσης, τα ενοίκια εκεί είναι, κατά μέσο όρο, 51% χαμηλότερα από ό,τι στις ΗΠΑ.

8. Ισπανία: Διαθέτει ένα δημόσιο σύστημα υγείας (SNS) που θεωρείται παγκόσμιο πρότυπο, συν φυσικά τον υπέροχο καιρό .

9. Ταϊλάνδη: Θεωρείται η "η Χώρα των Ελεύθερων". Ένας επίγειος ψηφιακός παράδεισος χωρίς καθόλου άγχος και περιττή γραφειοκρατία.

10. Μαλαισία: Το νησί Πενάνγκ είναι μια όαση ασφάλειας και ηρεμίας. Όλοι μιλούν στα αγγλικά, ενώ οι γιατροί στα νοσοκομεία έχουν σπουδάσει και εκπαιδευτεί στη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστραλία. Και , επιπλέον, υπάρχει μηδενικός φόρος για κάθε είδους παθητικό εισόδημα που προέρχεται από το εξωτερικό.



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