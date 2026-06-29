Γιατί όλοι μιλούν για το Citizen Vigilante: Σάλος με την αντιμεταναστευτική ταινία που μπλόκαρε η Γερμανία και «αβάνταρε» ο Μασκ

Η ταινία που δεν πήρε άδεια προβολής στη Γερμανία βρήκε παγκόσμιο κοινό χάρη στο X του Έλον Μασκ.

Η ταινία που κανείς σχεδόν δεν είχε ακούσει πριν από λίγες εβδομάδες κατάφερε μέσα σε λίγες ημέρες να γίνει αντικείμενο πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισμικής σύγκρουσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Το «Citizen Vigilante» του Γερμανού σκηνοθέτη Ούβε Μπολ βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο όχι τόσο για την κινηματογραφική του αξία, όσο για όσα συμβολίζει και για τη συζήτηση που άνοιξε γύρω από τη μετανάστευση, τη λογοκρισία και τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης.

Η αφορμή ήταν η απόφαση των γερμανικών αρχών να μην του αποδώσουν ηλικιακή σήμανση, κάτι που πρακτικά μπλόκαρε τη διανομή του στη χώρα. Εκεί που η ταινία έμοιαζε καταδικασμένη να περάσει απαρατήρητη, ήρθε μια κίνηση του Έλον Μασκ να αλλάξει τα πάντα. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας την ανέβασε για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο X, εκτοξεύοντας τη δημοσιότητά της και μετατρέποντάς την σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης.

Από την απαγόρευση στην παγκόσμια προβολή

Η υπόθεση του φιλμ ακολουθεί έναν εύπορο Αμερικανό επιχειρηματία, τον οποίο υποδύεται ο Άρμι Χάμερ. Απογοητευμένος από το σύστημα δικαιοσύνης, αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να λειτουργήσει ως αυτόκλητος τιμωρός. Η ιστορία ξεκινά με μια βίαιη δολοφονία σε ευρωπαϊκή πόλη και εξελίσσεται σε ένα αιματοβαμμένο ταξίδι εκδίκησης απέναντι σε εγκληματίες, διεφθαρμένους αξιωματούχους αλλά και μετανάστες.

Ακριβώς αυτό το στοιχείο ήταν που προκάλεσε τις πιο έντονες αντιδράσεις. Οι επικριτές της ταινίας υποστηρίζουν ότι παρουσιάζει τη βία ως θεμιτή απάντηση σε κοινωνικά προβλήματα και μετατρέπει την οργή για τη μετανάστευση σε φαντασίωση αυτοδικίας. Από την άλλη πλευρά, όσοι υπερασπίζονται το έργο κάνουν λόγο για πολιτικό θρίλερ που απλώς αγγίζει θέματα τα οποία πολλοί αποφεύγουν να συζητήσουν.

Ο ίδιος ο Ούβε Μπολ απορρίπτει τις κατηγορίες ότι η ταινία αποτελεί μέσο προπαγάνδας. Υποστηρίζει ότι εμπνεύστηκε από πραγματικά περιστατικά εγκληματικότητας που απασχόλησαν τη γερμανική κοινωνία και ότι στόχος του ήταν να αναδείξει την απογοήτευση πολλών πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Παράλληλα, χαρακτηρίζει την απόφαση των γερμανικών αρχών ως καθαρή λογοκρισία, υποστηρίζοντας ότι το κράτος παρεμβαίνει στην καλλιτεχνική έκφραση.

Ο Μασκ, ο Χάμερ και η νέα πολιτισμική σύγκρουση

Το ενδιαφέρον γύρω από το «Citizen Vigilante» ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από την παρουσία του Άρμι Χάμερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο ηθοποιός προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να επιστρέψει στο προσκήνιο μετά τις σοβαρές καταγγελίες που είχαν οδηγήσει στην απομάκρυνσή του από μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ.

Ο Μπολ όχι μόνο υπερασπίστηκε την επιλογή του, αλλά δήλωσε ανοιχτά ότι θεωρεί πως πολλοί καλλιτέχνες έχουν «ακυρωθεί» άδικα. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε ακόμη και στον Κέβιν Σπέισι, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα επιστροφής σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Και κάπως έτσι, μια ταινία χαμηλού σχετικά προϋπολογισμού μετατράπηκε σε σύμβολο ενός πολύ ευρύτερου πολέμου ιδεών. Για άλλους αποτελεί παράδειγμα επικίνδυνης πολιτικής εργαλειοποίησης του κινηματογράφου. Για άλλους είναι μια περίπτωση φίμωσης ενός δημιουργού λόγω των απόψεων και της θεματολογίας του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ