Πανικός στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο σεισμός πετάει αυτοκίνητα στον αέρα και ανθρώπους στο έδαφος

Νέο βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη σεισμική δόνηση στη Βενεζουέλα, καταγράφοντας σκηνές πανικού.

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται νέο βίντεο από τους δύο διαδοχικούς φονικούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη, προκαλώντας τεράστια καταστροφή.

Συγκεκριμένα, βίντεο που ανέβηκε στο X καταγράφει σκηνές τρόμου από την ώρα που λάμβανε χώρα ο σεισμός. Αυτοκίνητα φαίνονται να πετάγονται στον αέρα από τη σφοδρότητα της δόνησης, ενώ πανικόβλητοι πολίτες πέφτουν στο έδαφος και και κατευθείαν σηκώνονται ώστε να τρέξουν να σωθούν.

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