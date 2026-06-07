Στην Εύβοια έβαλαν φράγματα 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες: Οι περιοχές με καταγραφές και τι κάνουμε αν μας τσιμπήσουν

Οι μωβ μέδουσες εμφανίζονται ξανά σε ελληνικές παραλίες, με τους ειδικούς να συστήνουν προσοχή αλλά όχι πανικό.

Οι μωβ μέδουσες επέστρεψαν στις ελληνικές θάλασσες και ήδη υπάρχουν αυξημένες καταγραφές σε αρκετές περιοχές, λίγο πριν μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Το είδος Pelagia noctiluca, όπως είναι η επιστημονική ονομασία της μωβ μέδουσας, θεωρείται από τα πιο ενοχλητικά που συναντώνται στη Μεσόγειο, καθώς το τσίμπημά του μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, κάψιμο, κοκκίνισμα και φαγούρα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, μωβ μέδουσες έχουν καταγραφεί σε παραλίες στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς, Γαλαξίδι, Κορινθιακό Κόλπο, Παγασητικό, Ευβοϊκό, Σκιάθο και Σκόπελο. Πρόκειται για περιοχές όπου οι λουόμενοι καλό είναι να είναι πιο προσεκτικοί, ειδικά όταν βλέπουν μέδουσες κοντά στην ακτή ή όταν υπάρχουν σχετικές προειδοποιήσεις από τοπικές ομάδες και εφαρμογές καταγραφής.

Γιατί εμφανίζονται ξανά

Η παρουσία τους, πάντως, δεν είναι σταθερή από μέρα σε μέρα. Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι μωβ μέδουσες μετακινούνται ανάλογα με τα θαλάσσια ρεύματα, τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι μια παραλία που σήμερα έχει μέδουσες μπορεί λίγες ώρες αργότερα να είναι καθαρή, ενώ το αντίθετο μπορεί να συμβεί σε άλλη περιοχή.

Η αύξηση των καταγραφών συνδέεται με έναν συνδυασμό παραγόντων. Η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας, η μείωση φυσικών θηρευτών, όπως ορισμένα ψάρια και οι θαλάσσιες χελώνες, αλλά και τα ρεύματα που τις μεταφέρουν προς κλειστούς κόλπους, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εμφάνισή τους.

Στον Ευβοϊκό και τον Παγασητικό το φαινόμενο παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για περιοχές με αρκετές δημοφιλείς παραλίες.

Η Περιφέρεια Εύβοιας, μάλιστα, τοποθετεί πλωτά φράγματα συνολικού μήκους 10 χιλιομέτρων στη θάλασσα του Ευβοϊκού (Νότιο και Βόρειο) για την προστασία των ακτών από την εμφάνιση μωβ μεδουσών. Τα δίχτυα λειτουργούν πιλοτικά σε οργανωμένες παραλίες για να εγκλωβίζουν τη βιολογική μάζα προτού φτάσει στην ακτή.

Αν κάποιος έρθει σε επαφή με μωβ μέδουσα, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να βγει από το νερό χωρίς πανικό. Δεν τρίβουμε το σημείο του τσιμπήματος, γιατί μπορεί να επιδεινωθεί ο ερεθισμός. Αν έχουν μείνει πλοκάμια πάνω στο δέρμα, τα απομακρύνουμε προσεκτικά χωρίς γυμνά χέρια, χρησιμοποιώντας γάντι, πλαστική κάρτα ή άλλο αντικείμενο.

Το σημείο πρέπει να ξεπλυθεί με θαλασσινό νερό και όχι με γλυκό, καθώς το γλυκό νερό μπορεί να χειροτερέψει την αντίδραση. Στη συνέχεια μπορεί να μπει πάγος ή κρύα κομπρέσα, πάντα τυλιγμένα σε ύφασμα, για να μειωθεί ο πόνος και το κάψιμο. Δεν χρησιμοποιούμε οινόπνευμα, αμμωνία ή ξύδι χωρίς οδηγία ειδικού και αποφεύγουμε τα γνωστά «γιατροσόφια» της παραλίας.

Αν τα συμπτώματα είναι έντονα, αν υπάρχει μεγάλη έκταση ερεθισμού, δύσπνοια, ζάλη, τάση για λιποθυμία ή αλλεργική αντίδραση, χρειάζεται άμεση επικοινωνία με γιατρό ή μετάβαση σε κοντινή μονάδα υγείας.

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