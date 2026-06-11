Κρήτη: Ξέχασε το χειρόφρενο και βρήκε το αυτοκίνητό του στη θάλασσα

Το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές και χρειάστηκε γερανός για να ανασυρθεί και να μεταφερθεί σε συνεργείο.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον Τσούτσουρα στα Χανιά, όταν ένα ΙΧ κατέληξε στη θάλασσα, αφού ο οδηγός του φέρεται να ξέχασε να βάλει χειρόφρενο.

Σύμφωνα με το patris.gr, το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο σε ανηφορικό σημείο, όταν άρχισε ξαφνικά να κινείται μόνο του.

Η πορεία του σταμάτησε τελικά μέσα στο νερό, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι άκουσαν τον δυνατό θόρυβο και βγήκαν από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί.

Το περιστατικό έγινε σε πολυσύχναστο σημείο του παραθαλάσσιου οικισμού, ωστόσο ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές και χρειάστηκε γερανός για να ανασυρθεί και να μεταφερθεί σε συνεργείο.

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