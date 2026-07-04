Γκάνα: Σύλληψη γυναίκας που μπήκε στο σπίτι της νεκρής φίλης της μεταμφιεσμένη σε... φάντασμα

Στη σύλληψη γυναίκας στην Γκάνα προχώρησαν οι αρχές, όταν εκείνη εντοπίστηκε να εισβάλλει στο σπίτι της νεκρής φίλης της μεταμφιεσμένη σε φάντασμα.

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε στην Γκάνα, όπου οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας γυναίκας που φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι της πρόσφατα αποβιώσασας φίλης της, έχοντας καλυφθεί με αυτοσχέδια στολή φαντάσματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Kwadaso, όταν κάτοικοι της γειτονιάς παρατήρησαν μια μυστηριώδη φιγούρα να κινείται έξω από την οικία της εκλιπούσας, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατό της. Η εικόνα προκάλεσε αναστάτωση, με ορισμένους να πιστεύουν αρχικά ότι επρόκειτο για «εμφάνιση πνεύματος».

Κάποιοι κάτοικοι κατέγραψαν τη σκηνή σε βίντεο, ενώ άλλοι αποφάσισαν να πλησιάσουν το σημείο για να διαπιστώσουν τι συμβαίνει. Τελικά, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, η «φιγούρα» αποδείχθηκε πως ήταν γυναίκα τυλιγμένη με λευκό σεντόνι, προσπαθώντας να μοιάσει σε φάντασμα.

Όταν έγινε αντιληπτή, ακολούθησε ένταση, με τους κατοίκους να τη χαρακτηρίζουν «κλέφτρα» και να ειδοποιούν τις αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα υποστήριξε ότι ένιωθε πως το πνεύμα της νεκρής φίλης της την «ενοχλούσε» και ότι κάποιος πνευματικός σύμβουλος της είχε προτείνει να πάρει ρούχα της εκλιπούσας για τελετουργικούς λόγους, προκειμένου να σταματήσουν τα φαινόμενα που βίωνε.

Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην τοπική κοινωνία για το πώς μια δεισιδαιμονική πεποίθηση εξελίχθηκε σε κατηγορία διάρρηξης.

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