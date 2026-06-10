Κινεζική εταιρεία θα κατασκευάσει μια ολόκληρη προκατασκευασμένη πόλη σε οροσειρά της Αργεντινής, προκειμένου να στεγάσει χιλιάδες εργαζόμενους σε ένα γιγαντιαίο έργο εξόρυξης χαλκού.

Η Κίνα πρόκειται να υψώσει μια προκατασκευασμένη πόλη στην οροσειρά Σαν Χουάν της Αργεντινής, η οποία αποτελεί κοίτη μεγάλων ορυχείων εξόρυξης χαλκού. Το καμπ θα αποτελέσει το σπίτι χιλιάδων εργαζομένων και εντάσσεται στην ανάπτυξη του έργου «Vicuña».

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου πρότζεκτ προωθείται από την καναδική μεταλλευτική εταιρεία Lundin Mining και την αυστραλιανή BHP, οι οποίες σχεδιάζουν την εγκατάσταση ενός οικιστικού συγκροτήματος με κατοικίες που θα φτάσουν έτοιμες, προκατασκευασμένες από την Κίνα.

Οικισμοί made in... China στην Αργεντινή

Η πρωτοβουλία προβλέπει την αρχική τοποθέτηση 2.500 διπλών κρεβατιών στο οικιστικό συγκρότημα «Batidero», καθώς και γραφείων και εστιατορίων. Αυτό θα επιτρέψει σε 3.500 έως 5.000 μεταλλωρύχους να κυκλοφορούν και να ζουν στην πόλη, αυξάνοντας κατακόρυφα την πληθυσμιακή πυκνότητα της περιοχής με σκοπό τη μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος χαλκού, χρυσού και αργύρου.

Οι εταιρείες εκτιμούν ότι στην κορύφωση της λειτουργίας του θα απαιτηθούν περισσότεροι από 12.000 υπάλληλοι, οπότε το συγκρότημα θα μπορούσε να φτάσει τις 6.000 θέσεις στέγασης.

Το στρατηγικό πλάνο περιλαμβάνει επένδυση ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξόρυξη 400.000 τόνων μεταλλεύματος ετησίως επί 25 χρόνια. Για τη λειτουργία του, η κοινοπραξία ανέθεσε στην κινεζική εταιρεία Beijing Chengdong την κατασκευή των σπιτιών-κοντέινερ που θα συνθέσουν το καμπ, καθώς κέρδισε τον διαγωνισμό προσφέροντας την υλοποίηση του έργου έναντι 52 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όλα τα κομμάτια θα κατασκευαστούν σε κινεζικό έδαφος και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην Αργεντινή για να συναρμολογηθούν στο βουνό, γεγονός που μειώνει σημαντικά τους χρόνους τοποθέτησης. Οι κατοικίες βασίζονται σε ατσάλινους σκελετούς, ύψος έως τρεις ορόφους και δυνατότητα μετακίνησης.

1/3 το κόστος για προπαρασκευή στην Κίνα

Η κατασκευή αυτών των προκατασκευασμένων σπιτιών στην Κίνα κοστίζει περίπου 500 δολάρια ανά τ.μ., με επιπλέον 200 δολάρια για τα έξοδα μεταφοράς. Αντίθετα, η απευθείας κατασκευή τους στην Αργεντινή θα κόστιζε περίπου 1.300 δολάρια ανά τ.μ., αλλά θα δημιουργούσε τουλάχιστον 500 άμεσες θέσεις εργασίας στη χώρα.

Με την εισαγωγή από την Κίνα, ο αριθμός του απαραίτητου τοπικού προσωπικού πέφτει σε μόλις 50 υπαλλήλους, οι οποίοι θα περιοριστούν αποκλειστικά σε εργασίες logistics και συναρμολόγησης στο πεδίο.

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