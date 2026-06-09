500 ημέρες στον δρόμο: Ο Ιταλός που κάνει τον γύρο του κόσμου με ποδήλατο και ζει με 10 ευρώ τη μέρα

Εδώ και 500 ημέρες ο Armando Costantino διασχίζει τον κόσμο με ποδήλατο. Από τους -38°C της Μογγολίας μέχρι την έρημο της Αυστραλίας, συνεχίζει ένα ταξίδι ζωής με ελάχιστα χρήματα και απεριόριστη θέληση.

Μια σκέψη που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας εξελίχθηκε σε ένα φιλόδοξο εγχείρημα ζωής για τον Armando Costantino. Ο νεαρός Ιταλός ποδηλάτης έχει συμπληρώσει ήδη 500 ημέρες ταξιδεύοντας αδιάκοπα με ποδήλατο σε τρεις ηπείρους, έχοντας διανύσει περίπου τη μισή διαδρομή ενός ταξιδιού που εκτιμά ότι θα διαρκέσει σχεδόν πέντε χρόνια.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Ταϊλάνδη, λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την Μπανγκόκ, συνεχίζοντας μια πορεία που τον έχει οδηγήσει από την Ευρώπη έως την καρδιά της Ασίας. Για τον ίδιο, η απόφαση να εγκαταλείψει την καθημερινότητα και να ξεκινήσει τον γύρο του κόσμου ήταν αποτέλεσμα μιας βαθύτερης συνειδητοποίησης.

«Η ζωή είναι σύντομη», λέει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η περίοδος των περιορισμών λόγω της πανδημίας, αλλά και ένας σοβαρός τραυματισμός στον αστράγαλο που τον κράτησε για μήνες μακριά από κάθε δραστηριότητα, τον έκαναν να δει διαφορετικά την αξία του χρόνου και της ελευθερίας.

Όπως αναφέρει, εκείνη η εμπειρία τον βοήθησε να καταλάβει πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει η ζωή από τη μια στιγμή στην άλλη και πόσο σημαντικό είναι να κυνηγά κανείς όσα πραγματικά επιθυμεί.

Από το πολικό ψύχος της Μογγολίας στην καυτή έρημο της Αυστραλίας

Στη διάρκεια της διαδρομής του έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ακραίες καιρικές συνθήκες. Μία από τις δυσκολότερες δοκιμασίες ήταν ο χειμώνας στη Μογγολία, όπου χρειάστηκε να διανυκτερεύσει σε θερμοκρασίες που άγγιζαν τους -38 βαθμούς Κελσίου.

Με βασικό εξοπλισμό μια σκηνή, έναν υπνόσακο και ένα στρώμα ύπνου, κατάφερε να ανταπεξέλθει στις αντίξοες συνθήκες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η σωστή προετοιμασία αποτελεί προϋπόθεση για όσους σκέφτονται να επιχειρήσουν κάτι αντίστοιχο.

Ο ίδιος θεωρεί ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις δεν είναι πάντοτε σωματικές. Όπως λέει, τα όρια που συχνά φαίνονται ανυπέρβλητα βρίσκονται περισσότερο στο μυαλό παρά στην πραγματικότητα, επιμένοντας ότι η αποφασιστικότητα μπορεί να οδηγήσει σε στόχους που αρχικά μοιάζουν ακατόρθωτοι.

Η επόμενη μεγάλη δοκιμασία τον περιμένει στην Αυστραλία. Σκοπεύει να διασχίσει απομακρυσμένες ερημικές περιοχές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο νότιο ημισφαίριο, όπου οι θερμοκρασίες συχνά αγγίζουν τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Ταξιδεύοντας με λιγότερα από 10 ευρώ την ημέρα

Το ποδήλατό του μεταφέρει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την καθημερινή επιβίωση στον δρόμο. Το συνολικό βάρος κυμαίνεται συνήθως από 60 έως 65 κιλά, ενώ τους χειμερινούς μήνες έχει φτάσει ακόμη και τα 80 κιλά λόγω του επιπλέον εξοπλισμού.

Παρά το μέγεθος της αποστολής, ο Costantino διατηρεί χαμηλό προϋπολογισμό, περιορίζοντας τα καθημερινά του έξοδα σε μόλις 5 έως 10 ευρώ. Η σκηνή, τα μαγειρικά σκεύη, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία επισκευής αποτελούν τα βασικά εφόδια που τον συνοδεύουν σε κάθε χιλιόμετρο.

Το επόμενο διάστημα θα κινηθεί μέσω Μαλαισίας, Σιγκαπούρης και Ινδονησίας, πριν περάσει στην Αυστραλία. Από εκεί σχεδιάζει να μεταβεί στη Χιλή και να διασχίσει ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο μέχρι την Αλάσκα, προτού αποφασίσει τον τρόπο της επιστροφής στην Ιταλία.

Μέχρι τότε, συνεχίζει να συλλέγει εικόνες, εμπειρίες και απρόσμενες συναντήσεις. Άλλωστε, όπως παραδέχεται και ο ίδιος, η μεγαλύτερη γοητεία ενός τέτοιου ταξιδιού βρίσκεται συχνά στο απρόβλεπτο και στην ελευθερία να αφήνεσαι στη διαδρομή...

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