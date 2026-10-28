Viral: Γυναίκα προσπάθησε να χαϊδέψει λευκό καρχαρία - Παραλίγο να της φάει το χέρι (video)

Ο κορυφαίος θηρευτής του πλανήτη είχε διαφορετικά σχέδια...

Ένα βίντεο που έχει γίνει viral δείχνει έναν καρχαρία να επιτίθεται προς μια γυναίκα, η οποία αποφάσισε να τον χαϊδέψει σαν να ήταν ο σκύλος της οικογένειας, ενώ έσκυβε πάνω από την πλευρά ενός σκάφους.

Σε άλλη μία περίπτωση ανθρώπου που αφήνει τις παρορμήσεις του να υπερισχύσουν της λογικής, ένα βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που μια γυναίκα έσκυψε από το σκάφος στο οποίο επέβαινε και επιχείρησε να αγγίξει το κεφάλι ενός μεγάλου λευκού καρχαρία.

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