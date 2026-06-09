Μετά από σειρά επιθέσεων από ουκρανικά drones στην πόλη του Περμ της Ρωσίας και η μητρόπολη αποφάσισε να αναλάβει δράση για να τα κρατήσει μακριά και να επέλθει ειρήνη .

Τα ουκρανικά drones μεγάλου βεληνεκούς γίνονται όλο και πιο εξελιγμένα, δοκιμάζοντας σοβαρά τις δυνατότητες της ρωσικής αεράμυνας. Ωστόσο, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει ότι υπάρχει ένα πράγμα που η σύγχρονη στρατιωτική τεχνολογία δεν μπορεί να ξεπεράσει και αυτό είναι η δύναμη της προσευχής.

Στις 12 Μαΐου, λοιπόν ιερείς από την τοπική επισκοπή περιέφεραν την εικόνα της Παναγίας του Περμ σε όλη την πόλη, κάνοντας στάσεις σε κομβικά σημεία για να προσευχηθούν για την ασφάλεια των κατοίκων. Μεταξύ των τοποθεσιών που επισκέφθηκαν ήταν το παρεκκλήσι στο νεκροταφείο Bannaya Gora, τον υδροηλεκτρικό σταθμό Kamskaya και τον ιερό σταυρό στην είσοδο της περιοχής Kirovsky.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης του Περμ

«Η πόλη μας δέχτηκε πρόσφατα αρκετά πλήγματα από drones και, για να ανακουφιστεί αυτή η μάστιγα, ο επικεφαλής της Μητρόπολης του Περμ τέλεσε δέηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μητρόπολη. «Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη εικόνα; Επειδή πρόκειται για μια τοπική, ιδιαίτερα αγαπητή εικόνα που συνδέεται στενά με την περιοχή μας, της οποίας η τιμή αποκαταστάθηκε πρόσφατα».

«Η αρχαία παράδοση της περιφοράς ιερών κειμηλίων γύρω από πόλεις και χωριά αναβιώνει σε περιόδους κρίσιμων ιστορικών γεγονότων, μεγάλων κοινωνικών αναταραχών, επιδημιών και ξένων εισβολών», πρόσθεσε το γραφείο τύπου της Μητρόπολης του Περμ. «Η ιστορία είναι γεμάτη από περιπτώσεις όπου, μέσα από τις προσευχές των πιστών, την περιφορά ιερών λειψάνων και τις λιτανείες, ο Κύριος έστειλε το έλεος και τη βοήθειά του, σώζοντας τον κόσμο από εχθρικές επιδρομές, συμφορές και πανδημίες».

Η τελευταία φορά που είχε πραγματοποιηθεί παρόμοια λιτανεία στο Περμ ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 . Αυτή τη φορά, οι προσευχές αναπέμπονται για την προστασία της πόλης από τις επιθέσεις των drones.

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