«Ηλία, ρίχ’το» σκηνικό σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο: Έφεραν με κλαρκ παλέτες με πιάτα και τα έσπασαν στην πίστα
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Σουρεάλ σκηνικό σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο. Κλαρκ μετέφερε παλέτες με πιάτα δίπλα στην Τζένη Κατσίγιαννη και έγινε το έλα να δεις.
Νομίζατε ότι τα είχατε δει όλα στα ελληνικά πανηγύρια; Η Ζάκυνθος μόλις μπήκε σε μουντ και αποφάσισε να πάει το σπάσιμο των πιάτων σε εντελώς άλλο, καθαρά βιομηχανικό level.
Το σουρεάλ σκηνικό έχει ως εξής: Βρισκόμαστε σε παραδοσιακό πανηγύρι στο νησί, το κέφι έχει χτυπήσει ήδη κόκκινα και στην πίστα δίνει πόνο η απόλυτη Τζένη Κατσίγιαννη. Εκεί που ο μέσος θαμώνας περιμένει ότι η βραδιά θα κυλήσει με τα κλασικά πανέρια με τα λουλούδια, ξαφνικά κάνει την εμφάνισή του ένα ολόκληρο κλαρκ. Κλαρκ εν ώρα λειτουργίας δίπλα στην τραγουδίστρια.
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