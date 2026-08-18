«Ηλία, ρίχ’το» σκηνικό σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο: Έφεραν με κλαρκ παλέτες με πιάτα και τα έσπασαν στην πίστα

Σουρεάλ σκηνικό σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο. Κλαρκ μετέφερε παλέτες με πιάτα δίπλα στην Τζένη Κατσίγιαννη και έγινε το έλα να δεις.

Νομίζατε ότι τα είχατε δει όλα στα ελληνικά πανηγύρια; Η Ζάκυνθος μόλις μπήκε σε μουντ και αποφάσισε να πάει το σπάσιμο των πιάτων σε εντελώς άλλο, καθαρά βιομηχανικό level.

Το σουρεάλ σκηνικό έχει ως εξής: Βρισκόμαστε σε παραδοσιακό πανηγύρι στο νησί, το κέφι έχει χτυπήσει ήδη κόκκινα και στην πίστα δίνει πόνο η απόλυτη Τζένη Κατσίγιαννη. Εκεί που ο μέσος θαμώνας περιμένει ότι η βραδιά θα κυλήσει με τα κλασικά πανέρια με τα λουλούδια, ξαφνικά κάνει την εμφάνισή του ένα ολόκληρο κλαρκ. Κλαρκ εν ώρα λειτουργίας δίπλα στην τραγουδίστρια.

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