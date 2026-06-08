Επιστήμονες έφτιαξαν ψωμί με προζύμι από μαγιά που βρέθηκε σε μούμια 5000 ετών (vid)

Μία πρωτότυπη γαστρονομική δοκιμή πραγματοποίησαν ερευνητές, καταφέρνοντας να αναστήσουν μικροοργανισμούς χιλιάδων ετών από τον Άνθρωπο των Πάγων για να δημιουργήσουν ένα κλασικό προζύμι.

Ομάδα επιστημόνων έψησε ένα καρβέλι ψωμί με προζύμι χρησιμοποιώντας μαγιά που συλλέχθηκε από μια από τις πιο διάσημες μούμιες του κόσμου, και ήδη στρέφουν το βλέμμα τους στο επόμενο πείραμά τους.

Η μαγιά προήλθε από τον Ότσι, τον «Άνθρωπο των Πάγων», ένα πτώμα ηλικίας 5.300 ετών που διατηρήθηκε σε εξαιρετική κατάσταση αφού πάγωσε στους αλπικούς παγετώνες κοντά στα σύνορα Ιταλίας-Αυστρίας.

Ανακαλύφθηκε το 1991 και έκτοτε έχει γίνει ένας από τους πιο μελετημένους ανθρώπους στην ιστορία, προσφέροντας ένα εξαιρετικό παράθυρο στην προϊστορική ευρωπαϊκή ζωή, από τη διατροφή και την υγεία του μέχρι τα εργαλεία που μετέφερε και τα ρούχα που φορούσε.

Η ανακάλυψη των μικροοργανισμών που τους βοήθησε να ψήσουν... ψωμί

Ερευνητές στο Ινστιτούτο Μελετών Μουμιών πέρασαν τα τελευταία χρόνια εξετάζοντας τους μικροοργανισμούς που διατηρήθηκαν μέσα και πάνω στα λείψανα του Ότσι, τομέας μελέτης που έχει ήδη αποδώσει σημαντικά ευρήματα για τον αρχαίο κόσμο.

Το απροσδόκητο αποτέλεσμα αυτής της συνεχιζόμενης εργασίας ήταν ότι κατάφεραν να εξαγάγουν βιώσιμα στελέχη μαγιάς και να τα χρησιμοποιήσουν για να ψήσουν πραγματικό ψωμί.

Ο μικροβιολόγος Μοχάμεντ Σαρχάν δήλωσε ότι τα αποτελέσματα ήταν παραδόξως απλά. Μιλώντας στο Eurac Research, ανέφερε: «Τελικά, πήραμε ένα εντελώς φυσιολογικό ζυμάρι που φούσκωσε μέσα σε 24 ώρες, βασικά όπως ακριβώς συμβαίνει με τη συνηθισμένη μαγιά».

Ωστόσο, έσπευσε να μετριάσει τις προσδοκίες: «Δεν είχα ψήσει ποτέ ψωμί στο παρελθόν, και αυτό φάνηκε. Οπότε το αποτέλεσμα είχε σίγουρα περιθώρια βελτίωσης. Αλλά όπως είπα, αυτά ήταν τα πρώτα μας πειράματα», πρόσθεσε.

Σειρά για... μπύρα

Η ομάδα στρέφει τώρα το βλέμμα της σε κάτι πολύ πιο φιλόδοξο. Πέρα από το ψωμί, θέλουν να εξερευνήσουν τι άλλο θα μπορούσαν να παράγουν αυτοί οι αρχαίοι μικροοργανισμοί, και έχουν ήδη ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις.

«Θέλουμε να το προχωρήσουμε περαιτέρω και να εμπλέξουμε στη διαδικασία εξειδικευμένες ερευνητικές ομάδες από τον τομέα των τροφίμων. Το ψωμί είναι αυτή τη στιγμή μία από τις προφανείς εφαρμογές που εξετάζουμε· μια άλλη είναι η μπύρα, έχουμε ήδη συζητήσει γι' αυτό με ειδικούς από το Weihenstephan», δήλωσε.

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