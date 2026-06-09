Δοκιμάστηκε σε ανθρώπους το πρώτο εμβόλιο σχεδιασμένο από υπολογιστή που προστατεύει από μελλοντικές πανδημίες

Η θεραπεία των εμβολίων έχει αποδειχθεί ασφαλής στις πρώτες δοκιμές και υπόσχεται ανοσία έναντι διαφόρων παραλλαγών και μελλοντικών κορονοϊών.

Νέος τύπος εμβολίου ολοκλήρωσε την πρώτη του δοκιμή σε ανθρώπους, αποτελώντας ένα μεγάλο βήμα προς μια τεχνολογία που θα μπορούσε να αποτρέψει μελλοντικές πανδημίες πριν ξεσπάσουν.

Το πειραματικό αυτό εμβόλιο αναπτύχθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και την εταιρεία DIOSynVax, και αποδείχθηκε ασφαλές, χωρίς σοβαρές παρενέργειες, σε μια μελέτη με 39 υγιείς εθελοντές.

Η διαφορά με τα εμβόλια του σήμερα

Αντίθετα με τα σημερινά εμβόλια, τα οποία στοχεύουν σε συγκεκριμένα στελέχη, ο σχεδιασμός αυτού του φαρμάκου θα μας προστάτευε από διαφορετικές παραλλαγές σε μία μόνο δόση.

Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην οικογένεια των κορωνοϊών «Sarbeco». Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τον SARS-CoV-2 (τον ιό που προκαλεί την Covid-19), τον αρχικό ιό SARS και άλλους σχετικούς ιούς. Η δοκιμή επιβεβαίωσε ότι οι εθελοντές ανέπτυξαν αντισώματα έναντι όλων αυτών.

Ένα «υπεραντιγόνο» σχεδιασμένο από την τεχνητή νοημοσύνη

Η μελέτη αποτελεί μια σπουδαία επιστημονική καινοτομία, καθώς είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται σε ανθρώπους ένα εμβόλιο με δραστική ουσία σχεδιασμένη εξολοκλήρου από υπολογιστή. Για να το πετύχουν αυτό, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν όλα τα διαθέσιμα γενετικά δεδομένα για αυτούς τους κορωνοϊούς, τα οποία έχουν συλλεχθεί σε βάσεις δεδομένων παγκοσμίως.

Μέσω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, το σύστημα εντόπισε τα κοινά χαρακτηριστικά που μοιράζεται ολόκληρη αυτή η ομάδα ιών και σχεδίασε ένα μοναδικό «υπεραντιγόνο».

Ο στόχος είναι να επιτευχθεί προστασία του οργανισμού όχι μόνο από τους ιούς που ήδη γνωρίζουμε, αλλά και από μελλοντικές μεταλλάξεις που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη. Η ίδια τεχνολογία θα μπορούσε να εφαρμοστεί για να προσφέρει μακροχρόνια προστασία και έναντι άλλων μεγάλων απειλών, όπως ο ιός Έμπολα.

Χορήγηση χωρίς βελόνες

Οι εθελοντές της δοκιμής, ηλικίας μεταξύ 18 και 50 ετών, έλαβαν το φάρμακο στις εγκαταστάσεις κλινικής έρευνας του NIHR στο Σαουθάμπτον και το Κέιμπριτζ. Εκ των πιο εντυπωσιακών στοιχείων είναι ο τρόπος χορήγησής του.

Το εμβόλιο εφαρμόζεται μέσω μιας μικρορευστομηχανικής συσκευής, ενός συστήματος εκτόξευσης με πίεση που αποφεύγει τα τσιμπήματα. Αυτή η εναλλακτική είναι ιδανική για όσους φοβούνται τις βελόνες, ενώ επιπλέον θα μπορούσε να κάνει τους μαζικούς εμβολιασμούς ταχύτερους και ευκολότερους στην υλοποίηση.

Αν και οι προηγούμενες δοκιμές σε ζώα και αυτή η πρώτη δοκιμή σε ανθρώπους στέφθηκαν με επιτυχία, απομένει ακόμη αρκετός δρόμος ανάπτυξης πριν το εμβόλιο λάβει την έγκριση των υγειονομικών αρχών. Το επόμενο βήμα θα είναι μια ευρύτερη δοκιμή Φάσης 2 για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά του σε έναν μεγαλύτερο και πιο ποικλόμορφο πληθυσμό.

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