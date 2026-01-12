Λευκός Οίκος: Αναφορές για «μυστηριώδες όπλο» με αιμορραγία από μύτη και στόμα

Η αναδημοσίευση από τον Λευκό Οίκο πυροδοτεί ερωτήματα για πιθανή χρήση άγνωστου όπλου στη Βενεζουέλα. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για σοβαρά συμπτώματα χωρίς όμως επιβεβαίωση.

Συζήτηση και ερωτήματα προκαλεί ανάρτηση που αναδημοσίευσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, σχετικά με τη φερόμενη χρήση ενός άγνωστου όπλου κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Βενεζουέλα. Η ανάρτηση, την οποία επικαλείται η New York Post, βασίζεται σε μαρτυρία ατόμου που εμφανίζεται ως μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του καθεστώτος Μαδούρο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση των ισχυρισμών.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μαρτυρία, η ενεργοποίηση μιας άγνωστης συσκευής προκάλεσε άμεσα σοβαρά συμπτώματα σε στρατιώτες, όπως αιμορραγία από τη μύτη και το στόμα. Ο ίδιος ο μάρτυρας δηλώνει ότι δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει το είδος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε.

Η περιγραφή της επιχείρησης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αιφνίδια απενεργοποίηση συστημάτων ραντάρ, υπέρπτηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και στη συνέχεια άφιξη ελικοπτέρων, από τα οποία φέρεται να αποβιβάστηκαν περίπου 20 Αμερικανοί στρατιώτες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε μια τεχνολογία που, όπως υποστηρίζεται, «δεν έχει ξαναεμφανιστεί», με δυνατότητες ταχείας εξουδετέρωσης μεγάλου αριθμού ατόμων. Ο μάρτυρας κάνει λόγο για ενεργοποίηση ενός είδους «ισχυρού ηχητικού κύματος», μετά το οποίο αρκετοί αξιωματικοί φέρεται να κατέρρευσαν.

Η New York Post επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση πως χρησιμοποιήθηκε τέτοιο όπλο, ούτε ότι οι αναφερόμενοι θάνατοι ή τραυματισμοί συνδέονται άμεσα με τη συγκεκριμένη συσκευή. Παράλληλα, πηγή που φέρεται να συνδέεται με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ανέφερε ότι όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας -όπως συστήματα ή λέιζερ- θα μπορούσαν θεωρητικά να προκαλέσουν ορισμένα από τα περιγραφόμενα συμπτώματα, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει τη χρήση τους στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει διευκρινίσει αν η αναδημοσίευση της μαρτυρίας συνιστά υιοθέτηση ή επιβεβαίωση του περιεχομένου της. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει αναφερθεί σε δεκάδες θανάτους μετά την επιχείρηση, χωρίς να αποσαφηνίζει τα ακριβή αίτια.

Το ίδιο το αμερικανικό δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι οι πληροφορίες βασίζονται αποκλειστικά σε μαρτυρία ενός ατόμου και ότι η ακρίβεια των ισχυρισμών παραμένει αβέβαιη.

