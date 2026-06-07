«Παγίδα» στη Ρώμη: Έξαλλη τουρίστρια επειδή χρεώθηκε 44€ για δύο παγωτά

Αντιδράσεις στη Ρώμη μετά από περιστατικό όπου τουρίστρια πλήρωσε 44 ευρώ για δύο παγωτά. Η υπόθεση αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τις τουριστικές «παγίδες».

Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει στη Ρώμη περιστατικό που καταγράφηκε κοντά στην Piazza de España, όταν τουρίστρια κατήγγειλε ότι χρεώθηκε 44 ευρώ για δύο παγωτά, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υπερτιμολογήσεων σε περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης.

Η υπόθεση έγινε αρχικά viral μετά από ανάρτηση σε ομάδα ταξιδιωτών, με την επισκέπτρια να περιγράφει μια εμπειρία που, όπως υποστηρίζει, κατέληξε σε υπερβολικό λογαριασμό χωρίς να έχει σαφή εικόνα των τελικών τιμών κατά την παραγγελία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η τουρίστρια φέρεται να παρήγγειλε δύο μικρές μερίδες παγωτού, ωστόσο τελικά της σερβίρονται μεγαλύτερες ποσότητες με πρόσθετα υλικά και γαρνιρίσματα, τα οποία -όπως προκύπτει- χρεώθηκαν ξεχωριστά.

Η ίδια αναφέρει ότι λόγω γλωσσικού φραγμού δεν αντιλήφθηκε εξαρχής το τελικό κόστος, θεωρώντας πως η συνολική χρέωση ανερχόταν σε περίπου 14 ευρώ. Η πραγματικότητα, όπως διαπίστωσε αργότερα από την απόδειξη, ήταν πολλαπλάσια.

Αναλυτικός λογαριασμός και πρόσθετες χρεώσεις

Όπως φαίνεται από τη σχετική απόδειξη που δημοσιεύτηκε, η βασική χρέωση αφορούσε δύο μεγάλα παγωτά, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν επιπλέον κόστη για διάφορα toppings και γλυκίσματα, όπως κρέμα, μπισκότα και άλλα συνοδευτικά.

Το τελικό ποσό διαμορφώθηκε στα 44 ευρώ, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και σε συζητήσεις για το φαινόμενο των «τουριστικών παγίδων» σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Αντιδράσεις και διχογνωμία στα social media

Η υπόθεση προκάλεσε εκατοντάδες σχόλια χρηστών, με πολλούς να επιρρίπτουν ευθύνες στην απροσεξία της επισκέπτριας, τονίζοντας ότι σε πολυσύχναστες περιοχές είναι απαραίτητος ο έλεγχος τιμών πριν την παραγγελία.

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί κάτοικοι της Ρώμης εκφράζουν δυσαρέσκεια για πρακτικές επιχειρήσεων που, όπως υποστηρίζουν, εκμεταλλεύονται την άγνοια ή την απροσεξία των τουριστών, πλήττοντας συνολικά την εικόνα της πόλης.

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