«Οι μέδουσες είναι πολύ πιο έξυπνες από ότι νομίζαμε»: Νέα επαναστατική μελέτη έδειξε πως μπορούν να μάθουν από τα λάθη τους

Αυτή η πρωτοποριακή ανακάλυψη αμφισβητεί την κατανόηση της μάθησης και της μνήμης σε οργανισμούς χωρίς κεντρικό νευρικό σύστημα, ανοίγοντας νέους δρόμους για την έρευνα στον συναρπαστικό κόσμο της συμπεριφοράς και της νόησης των μεδουσών.

Σε μια αξιοσημείωτη ανατροπή της επιστημονικής ανακάλυψης, οι μέδουσες της Καραϊβικής, πλάσματα που μπορεί να φαίνεται ότι περιφέρονται άσκοπα στη ζωή χωρίς κεντρικό εγκέφαλο, εξέπληξαν τους ερευνητές αποδεικνύοντας την ικανότητά τους για ταχεία μάθηση και διατήρηση πληροφοριών. Η αποκάλυψη αυτή αμφισβητεί μια μακροχρόνια πεποίθηση ότι οι οργανισμοί απαιτούν ένα κεντρικό νευρικό σύστημα για τη συνειρμική μάθηση, όπως περιγράφεται λεπτομερώς σε μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Current Biology.

Με επικεφαλής τον Anders Garm, αναπληρωτή καθηγητή θαλάσσιας βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης στη Δανία, η πρωτοποριακή αυτή έρευνα αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης έρευνας για τη συμπεριφορά των μεδουσών που διεξάγεται στο Ινστιτούτο Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου του Κιέλου στη Γερμανία.

