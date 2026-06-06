Έφηβη Ρωσίδα αιμορραγούσε από παντού για 1,5 χρόνο, μέχρι που οι γονείς της κατάλαβαν την αλήθεια

14χρονη από τη Ρωσία ξεγέλασε γονείς και γιατρούς κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι υπέφερε από σοβαρή αιμορραγία, μόνο και μόνο για να μπορέσει να λείπει από το σχολείο.

Το δημοφιλές κανάλι Mash στο Telegram μοιράστηκε πρόσφατα την παράξενη ιστορία ενός ζευγαριού από τη Μόσχα, το οποίο προσπαθούσε να διαγνώσει τη σοβαρή κατάσταση της έφηβης κόρης του για περισσότερο από ενάμισι χρόνο.

Η μητέρα είπε ότι η 14χρονη κόρη της άρχισε ξαφνικά να αιμορραγεί μια μέρα, και τα συμπτώματά της χειροτέρευαν όσο περνούσε ο καιρός.

«Αιμορραγούσε από παντού»: Μέχρι και τους γιατρούς ξεγέλασε

Σύμφωνα με τη μητέρα του κοριτσιού, σε κάποιο σημείο «αιμορραγούσε από παντού», από τη μύτη, τα μάτια, τα αυτιά, το στήθος, τη μήτρα, ακόμη και από τον ομφαλό της. Οι γονείς της τη μετέφεραν στα επείγοντα αρκετές φορές και η ίδια υποβλήθηκε σε πολυάριθμες εξετάσεις, υπερήχους, ενδοσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις, αλλά όλες έβγαιναν καθαρές.

Σε κάποιο στάδιο, οι γιατροί εξέτασαν το κορίτσι ακόμη και για καρκινικούς δείκτες, αλλά το τεστ βγήκε αρνητικό.

Το παράξενο μοτίβο που αποκάλυψε την αλήθεια και το σύνδρομο Μινχάουζεν

Μετά από ενάμισι χρόνο επισκέψεων σε νοσοκομεία αναζητώντας απαντήσεις, η οικογένεια της 14χρονης παρατήρησε ένα ιδιαίτερο μοτίβο στα συμπτώματα του κοριτσιού.

Αρρώσταινε πάντα στις αρχές της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο, στη συνέχεια η αιμορραγία της υποχωρούσε γύρω στις σχολικές διακοπές και εξαφανιζόταν εντελώς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συνδέοντας τα στοιχεία, οι γονείς συνειδητοποίησαν ότι η κόρη τους προσποιούνταν την κατάστασή της για να αποφύγει να πάει στο σχολείο.

Σύμφωνα με το Mash, η μητέρα του κοριτσιού εξακολουθεί να αρνείται να πιστέψει ότι το παιδί της θα έκανε κακό στον εαυτό του και στη συνέχεια θα άπλωνε αίμα παντού για να φαίνεται ότι αιμορραγεί από όλα τα σημεία. Συνεχίζει να επισκέπτεται γιατρούς, ελπίζοντας να βρει μια εναλλακτική απάντηση.

Ορισμένοι ειδικοί υποψιάζονται πως η έφηβη θα μπορούσε να πάσχει από το σύνδρομο Μινχάουζεν, μια κατάσταση κατά την οποία οι άνθρωποι προκαλούν σκόπιμα συμπτώματα ασθένειας για να κερδίσουν τη φροντίδα και την προσοχή των άλλων. Παρά το γεγονός ότι έχει χάσει τα περισσότερα μαθήματα τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, το κορίτσι δεν έχει αποβληθεί ακόμη από το σχολείο.

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