Τα υψηλού επιπέδου μυαλά ενθουσιάζονται με 10 πράγματα που στο 90% κουράζουν τους υπόλοιπους

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Η ευφυΐα δεν εκφράζεται μόνο μέσα από υψηλές επιδόσεις ή ακαδημαϊκούς τίτλους. Συχνά αποτυπώνεται στις καθημερινές επιλογές, στα ενδιαφέροντα και στον τρόπο με τον οποίο κάποιος επιλέγει να περνά τον ελεύθερο χρόνο του. Εκεί όπου οι περισσότεροι βλέπουν κόπο ή πλήξη, κάποιοι άλλοι βρίσκουν πραγματική απόλαυση και πνευματική πρόκληση.

Άνθρωποι με έντονη περιέργεια και αγάπη για τη γνώση τείνουν να αναζητούν δραστηριότητες που ενεργοποιούν τη σκέψη τους, τους ωθούν να εξελίσσονται και τους βγάζουν από τη ζώνη άνεσής τους. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν όλοι τα ίδια ενδιαφέροντα, ωστόσο αρκετές έρευνες δείχνουν ότι η διαρκής νοητική ενασχόληση συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και ευεξίας.

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