Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σχεδόν θανάσιμο δωμάτιο του σπιτιού - Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο

Στις ΗΠΑ, οι πτώσεις αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου λόγω τραυματισμού μεταξύ των ενηλίκων ηλικίας 65 ετών και άνω. Και πολλές από αυτές συμβαίνουν στο σπίτι.

Tα ατυχήματα εντός σπιτιού εκτός από συχνά, μπορεί να αποδειχθούν μέχρι και θανάτηφόρα.

Το σπίτι είναι το μέρος όπου νιώθουμε τη μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά μπορεί να αποδειχθεεί «παγίδα θανάτου», ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, που ζουν μόνοι τους ή χωρίς κάποια επίβλεψη ή βοήθεια.

Κι αν όλα αυτά σας φαίνονται οικεία, στις ΗΠΑ, οι πτώσεις αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου λόγω τραυματισμού μεταξύ των ενηλίκων ηλικίας 65 ετών και άνω. Και πολλές από αυτές συμβαίνουν στο σπίτι.

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