Ψαράς στην Ινδονησία τράβηξε από τη θάλασσα «τορπίλη» 3,7 μέτρων, αλλά δεν ήταν όπλο

Ένας ψαράς στην Ινδονησία ανέσυρε από τη θάλασσα ένα αντικείμενο που αναλυτές συνδέουν με κινεζικό υποβρύχιο σύστημα παρακολούθησης.

Ένας ψαράς στην Ινδονησία περίμενε να τραβήξει τα δίχτυα του και βρέθηκε μπροστά σε κάτι που θύμιζε περισσότερο πολεμικό εξοπλισμό παρά συνηθισμένο εύρημα της θάλασσας. Το αντικείμενο, μήκους περίπου 3,7 μέτρων, εντοπίστηκε κοντά στο στενό του Λομπόκ, ανάμεσα στο Μπαλί και το Λομπόκ, μια θαλάσσια περιοχή με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα και αναλυτές άμυνας, το εύρημα έφερε κινεζικές ενδείξεις και συνδέεται με υποβρύχιο σύστημα παρακολούθησης ή συλλογής δεδομένων. Οι ινδονησιακές αρχές το μετέφεραν για εξέταση, ενώ οι πρώτοι έλεγχοι φέρεται να έδειξαν ότι δεν υπήρχαν εκρηκτικά ή ραδιενεργό υλικό.

Το στενό που παρακολουθούν όλοι

Το σημείο όπου βρέθηκε το αντικείμενο δεν είναι τυχαίο. Το στενό του Λομπόκ θεωρείται μία από τις λίγες θαλάσσιες διαδρομές της περιοχής που είναι αρκετά βαθιές ώστε να μπορούν να περάσουν υποβρύχια χωρίς να χρειαστεί να αναδυθούν. Συνδέει ουσιαστικά περιοχές του Ινδοειρηνικού με τα νερά προς την Αυστραλία και παρακολουθείται στενά από στρατιωτικούς αναλυτές.

Το αντικείμενο που ανέσυρε ο ψαράς περιγράφεται ως κυλινδρικό, με σχήμα που θυμίζει τορπίλη, αλλά δεν θεωρείται όπλο. Αναλυτές το ταυτίζουν με υποβρύχιο μη επανδρωμένο σύστημα ή συσκευή παρακολούθησης, ικανή να συλλέγει δεδομένα για τη θάλασσα, όπως βάθος, θερμοκρασία, ρεύματα και ήχους. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να έχουν επιστημονική χρήση, αλλά σε στρατηγικές περιοχές αποκτούν και σαφή στρατιωτική αξία.

Η υπόθεση συνδέθηκε από ειδικούς με τη λεγόμενη «Μεγάλη Υποβρύχια Τείχιση» της Κίνας, ένα ευρύτερο πλέγμα αισθητήρων, υποβρύχιων οχημάτων και συστημάτων παρακολούθησης που αποδίδεται στο Πεκίνο και αφορά την καταγραφή κινήσεων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο στόχος, σύμφωνα με αναλυτές, είναι η καλύτερη εικόνα για το τι κινείται σε κρίσιμα περάσματα: από υποβρύχια μέχρι μη επανδρωμένα οχήματα.

Πρέπει, πάντως, να κρατηθεί μια βασική επιφύλαξη. Το ότι το αντικείμενο φέρει κινεζικές ενδείξεις ή μοιάζει με γνωστό τύπο συστήματος δεν σημαίνει αυτόματα ότι έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ο σκοπός του ή η αποστολή του. Σε τέτοιες υποθέσεις, οι λεπτομέρειες συνήθως ξεκαθαρίζουν μόνο μετά από τεχνική ανάλυση των αρχών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ανάλογα αντικείμενα εμφανίζονται σε νερά της Νοτιοανατολικής Ασίας. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί παρόμοια ευρήματα, γεγονός που δείχνει ότι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας εξελίσσεται ένας πιο αθόρυβος ανταγωνισμός. Δεν έχει εικόνα θεαματικής ναυμαχίας, αλλά έχει αισθητήρες, δεδομένα και διαδρομές που μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμες σε μια μελλοντική κρίση.

Η ιστορία του Ινδονήσιου ψαρά δείχνει ακριβώς αυτό: μερικές φορές η μεγάλη γεωπολιτική δεν εμφανίζεται σε υπουργικά γραφεία ή στρατιωτικές παρελάσεις. Μπορεί να ξεβραστεί σε μια παραλία, να μπερδευτεί σε ένα δίχτυ και να μοιάζει στην αρχή με ένα παράξενο κομμάτι μετάλλου.

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