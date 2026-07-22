Η Λατινοπούλου «πετσόκοψε» την εισβολή στην Κύπρο: Είπε ποίημα για θύματα της ΕΟΚΑ Β' ως νεκρούς του «Αττίλα»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έγινε πρόσφατα βούκινο στο Ευρωκοινοβούλιο, αφού «πετσόκοψε» την κυπριακή ιστορία σχετικά με την τουρκική επιχείρηση «Αττίλας».

Αφροδίτη Λατινοπούλου -όχι ότι δεν της το είχαμε- έγινε πρόσφατα βούκινο στο Ευρωκοινοβούλιο, αφού «πετσόκοψε» την κυπριακή ιστορία, προσπαθώντας να διεγείρει τα ήθη για την τουρκική επιχείρηση «Αττίλας».

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο βήμα, διάβασε το ποίημα του Λεύκιου Ζαφειρίου «15.7.1974», το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη των τεσσάρων ηρώων του Άη Γιάννη στη Λάρνακα.

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