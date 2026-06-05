Κολομβιανή άφησε τη δουλειά της ως λογίστρια για να καθαρίζει πατώματα στην Ισπανία: «Δεν πίστευαν πως ήμουν ικανή»

Η ιστορία της 24χρονης από την Κολομβία αναδεικνύει την πραγματικότητα χιλιάδων μεταναστριών στην Ισπανία, οι οποίες αποτελούν τη μηχανή του τομέα της καθαριότητας και της φροντίδας.

Ο τομέας της καθαριότητας και της φροντίδας στην Ισπανία στηρίζεται, σε μεγάλο βαθμό, χάρη στην εργασία χιλιάδων μεταναστριών, η οποία πολλές φορές παραμένει αόρατη.

Μία από αυτές είναι η Πάουλα Άλβαρες, μια νεαρή Κολομβιανή 24 ετών που αποφάσισε να αλλάξει ζωή. Πριν από τρία χρόνια άφησε πίσω της τη θέση της ως λογίστρια σε ένα γραφείο για να ξεκινήσει από το μηδέν, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της, αναλαμβάνοντας εργασίες που ποτέ πριν δεν είχε χρειαστεί να κάνει.

«Ζαλίζουν» τα νούμερα για την οικιακή εργασία στην Ισπανία

Τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Ισπανίας καθιστούν σαφή την πραγματικότητα αυτού του θεμελιώδους, αν και συχνά επισφαλούς, τομέα για την οικονομία. Η οικιακή εργασία απασχολεί περισσότερα από μισό εκατομμύριο άτομα στη χώρα.

Από αυτό το σύνολο, περίπου το 45% είναι μετανάστες και το συντριπτικό 95% είναι γυναίκες. Αυτές είναι η πραγματική μηχανή που συντηρεί την καθημερινότητα χιλιάδων οικογενειών, αναλαμβάνοντας τον καθαρισμό των σπιτιών και, σε πολλές περιπτώσεις, τη φροντίδα ανηλίκων και εξαρτώμενων ατόμων.

Η 24χρονη Κολομβιανή που ξεκίνησε από το... μηδέν

Η ιστορία της Πάουλα αντικατοπτρίζει εκείνη πολλών από αυτές τις εργαζόμενες. Στην Κολομβία εργαζόταν ως βοηθός λογιστή και ζούσε με τους παππούδες της σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον. Η ίδια αναγνωρίζει χωρίς συμπλέγματα ότι ήταν η χαϊδεμένη του σπιτιού και ότι δεν είχε καμία οικιακή ευθύνη.

Γι' αυτό, όταν ανακοίνωσε ότι ήθελε να μεταναστεύσει στην Ισπανία αναζητώντας νέες εμπειρίες, η ίδια της η οικογένεια αμφέβαλε. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ένα κορίτσι που, σύμφωνα με τα δικά της λόγια, δεν ήξερε ούτε ένα αυγό να τηγανίσει, να διασχίζει τον ωκεανό για να βγάλει τα προς το ζην σφουγγαρίζοντας πατώματα σε μια ξένη χώρα.

Αν και στη χώρα της είχε σταθερότητα και την υποστήριξη της οικογένειάς της, ο φόβος να παραμείνει στάσιμη στη ρουτίνα ήταν ισχυρότερος. Η Πάουλα δεν ήθελε φτάνοντας στα 40 της χρόνια να κάθεται σε ένα γραφείο χωρίς να έχει ανακαλύψει τον κόσμο. Ενθαρρυμένη από τον παππού της, ο οποίος πάντα της ζητούσε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που εκείνος δεν είχε ποτέ, αποφάσισε να ρισκάρει. Έτσι προσγειώθηκε στην Ισπανία μαζί με τον σύντροφό της, με μόλις μια βαλίτσα 10 κιλών και τεράστια αβεβαιότητα.

Η Κολομβιανή έπρεπε να αρχίσει από το μηδέν. Για να επιβιώσει, έμαθε να μαγειρεύει και να καθαρίζει με επαγγελματικό τρόπο. Τώρα μοιράζεται όλη τη διαδικασία προσαρμογής της μέσω του TikTok, όπου δείχνει την καθημερινότητά της με απόλυτη φυσικότητα για να δώσει φωνή σε μια πραγματικότητα που μοιράζονται χιλιάδες γυναίκες.

Παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες στην αρχή αυτής της νέας φάσης, η νεαρή κοπέλα αναγνωρίζει ότι είναι πολύ περήφανη για όσα έχει καταφέρει. Παρόλα αυτά, έχει ξεκάθαρο ότι η σημερινή της εργασία είναι κάτι μεταβατικό στο σχέδιο της ζωής της. Ο πραγματικός της στόχος είναι να συνεχίσει τις σπουδές της, να αναπτυχθεί επαγγελματικά και να στήσει τη δική της επιχείρηση στο μέλλον.

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