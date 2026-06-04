Καθηγήτρια αποκαλύπτει το εξευτελιστικό ποσό που παίρνουν για κάθε γραπτό των «Πανελλαδικών» στην Ισπανία

Καθηγήτρια στην Ισπανία έγινε viral στο TikTok αποκαλύπτοντας την χαμηλή οικονομική αμοιβή που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί για τη διόρθωση των γραπτών στις αντίστοιχες πανελλήνιες.

Ήταν η καθηγήτρια Πάτρι Μπαρόν στον λογαριασμό της στο TikTok που μοιράστηκε τα οικονομικά δεδομένα πίσω από τις εξετάσεις Selectividad (τις αντίστοιχες Πανελλαδικές της Ισπανίας).

Σε αυτή την περίπτωση, αναφέρθηκε στον μισθό που εισπράττουν οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διορθώνουν τα γραπτά. Όπως λέει πολύ σωστά η ίδια: «Έρχομαι να ανοίξω ένα μεγάλο θέμα».

Η αμοιβή που παίρνουν και ο μέσος όρος γραπτών που διορθώνουν

«Πόσα εισπράττουμε οι διορθωτές των Selectividad; Εισπράττουμε, ακριβώς, 2.48 ευρώ ανά διορθωμένο γραπτό. Με δεδομένο ότι αυτά τα διαγωνίσματα είναι πολύ εκτενή και πρέπει να τα διαβάσουμε ολόκληρα, να τα ελέγξουμε, να τα διορθώσουμε και να τα βαθμολογήσουμε. Πιστεύετε ότι αυτή η δουλειά είναι πραγματικά κερδοφόρα;», είναι τα ερωτήματα που θέτει στο κοινωνικό της δίκτυο, όπου εδώ και εβδομάδες αναλύει πώς να αντιμετωπίσουν οι μαθητές την τελική δοκιμασία για την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο.

Το βασικό ερώτημα είναι πόσα γραπτά διορθώνει κατά μέσο όρο ένας καθηγητής στις εξετάσεις Selectividad. Αν και η ποσότητα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το μάθημα και την αυτόνομη κοινότητα της Ισπανίας, υπάρχει ένα ανώτατο όριο μεταξύ 175 και 200 γραπτών ανά εκπαιδευτικό, με τον μέσο όρο να κυμαίνεται μεταξύ 100 και 130 γραπτών.

Αν λάβουμε υπόψη αυτά τα δεδομένα και υποθέσουμε ότι κάθε καθηγητής διορθώνει 130 γραπτά, η αμοιβή διαμορφώνεται σε έναν μέσο όρο της τάξης των 347 ευρώ ανά μάθημα.

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