Η φυλακή με τις περισσότερες καταγγελίες στην Καταλονία θα υποδεχθεί τον Πάπα

Η φυλακή Brians 1 κοντά στη Βαρκελώνη, την οποία θα επισκεφθεί ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών για συνθήκες κράτησης, απομόνωση και υπερπληθυσμό.

Μία από τις πλέον γνωστές αλλά και αμφιλεγόμενες φυλακές της Καταλονίας αναμένεται να επισκεφθεί ο Πάπας Λέων κατά τη διάρκεια της επικείμενης επίσκεψής του στην Ισπανία.

Πρόκειται για τη φυλακή Brians 1, σωφρονιστικό κατάστημα που βρίσκεται στον δήμο Sant Esteve Sesrovires, κοντά στη Βαρκελώνη, και φιλοξενεί περίπου 1.100 κρατούμενους, τόσο προφυλακισμένους όσο και καταδικασμένους.

Η φυλακή που συγκεντρώνει τις περισσότερες καταγγελίες

Η προγραμματισμένη επίσκεψη του Ποντίφικα έφερε ξανά στο προσκήνιο τις συνθήκες κράτησης στη Brians 1. Δέκα καθολικές οργανώσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο Xarxa Dret i Presó απέστειλαν επιστολή, στην οποία υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τη φυλακή της Καταλονίας που έχει δεχθεί τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών.

Οι αναφορές αφορούν, μεταξύ άλλων, κακομεταχείριση κρατουμένων, πρακτικές απομόνωσης, χρήση μηχανικών μέσων περιορισμού και περιστατικά αυτοκτονιών.

Στην επιστολή γίνεται επίσης αναφορά σε εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες έχουν εκφράσει ανησυχίες για ζητήματα ψυχικής υγείας των κρατουμένων και για ορισμένες πρακτικές που εφαρμόζονται στο σωφρονιστικό σύστημα.

Μία από τις μεγαλύτερες φυλακές της Καταλονίας

Η Brians 1 εγκαινιάστηκε το 1991 ως ανδρική φυλακή, ενώ δύο χρόνια αργότερα προστέθηκε και γυναικεία πτέρυγα. Σήμερα συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων σωφρονιστικών ιδρυμάτων της περιοχής και θεωρείται μία από τις πλέον επιβαρυμένες ως προς τον αριθμό των κρατουμένων.

Στις εγκαταστάσεις της κρατούνται άνδρες υπό προφυλάκιση και γυναίκες που εκτίουν ποινές, ενώ έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς υποθέσεις που έχουν απασχολήσει έντονα την ισπανική κοινή γνώμη.

Πώς θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Πάπα

Η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ' αναμένεται να έχει κυρίως συμβολικό και ποιμαντικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της φυλακής, όπου τελείται η κυριακάτικη λειτουργία.

Ο Ποντίφικας θα ακούσει χαιρετισμούς από τη διοίκηση και εκπροσώπους των κρατουμένων, ενώ θα απευθύνει μήνυμα στους παρευρισκόμενους. Στην εκδήλωση αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 70 έως 80 κρατούμενοι, άνδρες και γυναίκες.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Πάπας θα αναχωρήσει για το Abbey of Montserrat, έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς προορισμούς της Ισπανίας.

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