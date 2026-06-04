Τι συμβαίνει στους υπονόμους της Νέας Υόρκης; «Άνθρωποι-τυφλοπόντικες» μπαινοβγαίνουν στα φρεάτια

Τις τελευταίες ημέρες ομάδες ανθρώπων εμφανίζονται να μπαίνουν και να βγαίνουν από το τεράστιο, υπόγειο σύστημα αποχέτευσης της Νέας Υόρκης με αποτέλεσμα ολόκληρη η πόλη να αναρωτιέται τι ακριβώς συμβαίνει.

Τι συμβαίνει στους υπονόμους της Νέας Υόρκης; Είναι ένα ερώτημα στο οποίο προσπαθούν να απαντήσουν οι ντόπιοι και οι αξιωματούχοι της πόλης, καθώς οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει μια σειρά από παράξενες θεάσεις ανθρώπων να μπαίνουν και να βγαίνουν το τελευταίο διάστημα από το αποχετευτικό σύστημα της πόλης. «Άνθρωποι-τυφλοπόντικες; Ψαράδες κροκοδείλων; Αδελφοί Μάριο;» έγραψε με χιούμορ η Washington Post, σε μία προσπάθεια να εξηγήσει το φαινόμενο.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τουλάχιστον τρία περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου ομάδες ανθρώπων εισήλθαν ή εξήλθαν από σήραγγες αποχέτευσης μέσα από τις τρύπες συντήρησης σε δρόμους στο Μπρούκλιν και το Κουίνς. Σε ένα βίντεο, που τραβήχτηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Γουίλιαμσμπουργκ του Μπρούκλιν, μια ομάδα περίπου επτά ατόμων καταγράφηκε να βγαίνει από μια τρύπα συντήρησης στη μέση μιας διασταύρωσης, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων οδηγών.

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