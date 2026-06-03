Το μεγαλύτερο μονότροχο στον κόσμο είναι γεγονός - Και λειτουργεί χωρίς οδηγό

Το μεγαλύτερο αυτόνομο μονότροχο σιδηροδρομικό δίκτυο στον κόσμο συνδέει τη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα της Αιγύπτου με το Κάιρο, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που χαρακτηρίζει την αιγυπτιακή πρωτεύουσα, η κυβέρνηση της χώρας προχώρησε στην ανάπτυξη ενός από τα πιο φιλόδοξα έργα αστικών μεταφορών παγκοσμίως: ενός πλήρως αυτόνομου μονότροχου σιδηροδρόμου, που φιλοδοξεί να γίνει το μεγαλύτερο του είδους του στον κόσμο.

Το νέο σύστημα συνδέει τη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα της Αιγύπτου, μια υπό ανάπτυξη «έξυπνη» πόλη στην έρημο, με το κεντρικό Κάιρο, εξυπηρετώντας περιοχές όπως η Nasr City και το Διεθνές Στάδιο Καΐρου.

Ένα έργο για την αποσυμφόρηση του Καΐρου

Το Κάιρο, μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις της Αφρικής, αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας. Η μετακίνηση μέσα στην πόλη συχνά αποδεικνύεται χρονοβόρα, με το οδικό δίκτυο να βρίσκεται σε συνεχή πίεση.

Για να περιορίσει τη συμφόρηση, η αιγυπτιακή κυβέρνηση προχώρησε στην κατασκευή ενός εκτεταμένου δικτύου μονοτροχιάς (monorail = σιδηροδρομικό σύστημα, αστικό ή ψυχαγωγικό, όπου τα οχήματα κινούνται πάνω ή κρέμονται κάτω από μία και μοναδική δοκό), το οποίο εγκρίθηκε πριν από αρκετά χρόνια και τέθηκε σταδιακά σε λειτουργία, έπειτα από καθυστερήσεις.

Η δομή του δικτύου

Το σύστημα περιλαμβάνει δύο βασικά τμήματα: Περίπου 56,5 χιλιόμετρα στην ανατολική όχθη του Νείλου,

επιπλέον 43,8 χιλιόμετρα στη δυτική πλευρά, που βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευή

Μόλις ολοκληρωθεί πλήρως, το δίκτυο αναμένεται να ξεπεράσει το μονότροχο της Chongqing στην Κίνα, το οποίο σήμερα θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο με μήκος 98,5 χιλιόμετρα.

Αυτόνομη λειτουργία χωρίς οδηγό

Το σύστημα λειτουργεί πλήρως αυτόνομα, χωρίς οδηγούς. Από την εκκίνηση και την επιβράδυνση έως το άνοιγμα των θυρών και τη διαχείριση συμβάντων, όλα ελέγχονται από προηγμένα συστήματα σηματοδότησης και ευρυζωνικών επικοινωνιών που παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θέση των συρμών.

Η εταιρεία Alstom έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, παραδίδοντας δεκάδες συρμούς υψηλής χωρητικότητας, ικανούς να εξυπηρετούν έως και 45.000 επιβάτες την ώρα ανά κατεύθυνση, με ταχύτητες που φτάνουν τα 80 χλμ/ώρα.

Χιλιάδες επιβάτες καθημερινά

Με την πλήρη λειτουργία του, το μονότροχο αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 500.000 επιβάτες ημερησίως, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής πίεσης στο ευρύτερο μητροπολιτικό συγκρότημα του Καΐρου.

Παρά τη λειτουργία σημαντικού τμήματος του έργου, ορισμένοι σταθμοί παραμένουν ακόμη εκτός λειτουργίας, καθώς η ολοκλήρωση του συνόλου των υποδομών εξελίσσεται σταδιακά.

Στρατηγικό έργο για το μέλλον

Το μονότροχο εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο «Όραμα 2030» της Αιγύπτου, με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και τη μετάβαση σε πιο «έξυπνες» υποδομές μεταφορών.

Παράλληλα, το έργο έχει έντονο αποτύπωμα στην τοπική οικονομία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού που συμμετέχει στην κατασκευή και λειτουργία του είναι Αιγύπτιοι εργαζόμενοι.

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