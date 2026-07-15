Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

Επιμέλεια:  Newsroom
Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας
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Ο καρχαρίας, μήκους άνω των 4 μέτρων, και βάρους 770 κιλών είχε εξαφανιστεί από τη δορυφορική παρακολούθηση για μήνες.

Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας που έχει καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό Ωκεανό επανεμφανίστηκε, προκαλώντας φόβους ότι το αρπακτικό αυτό μπορεί να κατευθύνεται προς το Κέιπ Κοντ ή τον Ατλαντικό Καναδά.

Ο καρχαρίας, μήκους άνω των 4 μέτρων, και βάρους 770 κιλών είχε εξαφανιστεί από τη δορυφορική παρακολούθηση για μήνες, αφού βυθίστηκε στα βάθη από τον Απρίλιο.

Ο καρχαρίας – με το όνομα «Contender» – είχε εφοδιαστεί με συσκευή εντοπισμού στον Βόρειο Ατλαντικό, στα ανοικτά των ακτών της Τζορτζια και της Φλόριντα, τον Ιανουάριο από την ερευνητική ομάδα OCEARCH.

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