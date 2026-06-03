Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη πορεία στην υποκριτική.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, με τον ίδιο ήσυχο τρόπο που είχε επιλέξει να ζήσει τα τελευταία χρόνια. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή λίγη ώρα μετά την κηδεία του, σαν ένα τελευταίο χαμηλόφωνο αντίο σε έναν ηθοποιό που δεν χρειάστηκε ποτέ θόρυβο για να αφήσει το αποτύπωμά του.

Ο σπουδαίος ηθοποιός κηδεύτηκε στην Αθήνα το πρωί της Τετάρτης, ενώ η ταφή του έγινε στην Κάρυστο, τον τόπο που αγαπούσε ιδιαίτερα και όπου είχε αποτραβηχτεί τα τελευταία χρόνια. Εκεί, μακριά από τα φώτα, είχε επιλέξει να ζήσει πιο ήρεμα, έχοντας πίσω του μια μεγάλη διαδρομή στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Μια διαδρομή γεμάτη ρόλους, χωρίς περιττό θόρυβο

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπήρξε από εκείνη τη γενιά ηθοποιών που κουβαλούσαν άλλη στόφα. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν» και πέρασε από σημαντικές σκηνές, συνεργαζόμενος με πρόσωπα που διαμόρφωσαν την ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Η πορεία του δεν χτίστηκε πάνω στην υπερβολή, αλλά στη συνέπεια, τη θεατρική παιδεία και την καθαρή παρουσία του πάνω στη σκηνή.

Στο θέατρο συνεργάστηκε με μεγάλους δημιουργούς και πρωταγωνιστές, ενώ στη συνέχεια πέρασε και στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε περισσότερες από 30 ταινίες. Δούλεψε με σκηνοθέτες όπως ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο Ντίνος Δημόπουλος, ο Γιάννης Δαλιανίδης, ο Ερρίκος Ανδρέου και ο Γιώργος Τζαβέλλας, αφήνοντας το δικό του ίχνος σε μια εποχή που ο ελληνικός κινηματογράφος είχε ακόμη πρόσωπα, φωνές και βλέμματα που έμεναν.

Για το ευρύ κοινό, ωστόσο, ο Άγγελος Αντωνόπουλος συνδέθηκε έντονα και με την τηλεόραση. Το ντεμπούτο του έγινε το 1971, στη σειρά «Άγνωστος Πόλεμος» του Νίκου Φώσκολου, ύστερα από πρόταση του Κώστα Κουτσομύτη. Ακολούθησαν συμμετοχές σε σειρές όπως «Οι Πανθέοι», «Το φως του Αυγερινού», «Μαντάμ Σουσού», «Ουράνιο Τόξο», «Οικογένεια Οικογένεια», «Καζίνο», «Συμφωνία Σιωπής» και «Πρόβα Νυφικού». Η τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση ήταν στα «Παιδιά της Νιόβης» το 2004.

Πέρα από την υποκριτική, υπήρξε και δάσκαλος, μεταφέροντας την εμπειρία του σε νεότερους ηθοποιούς. Έγραψε επίσης το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού» και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», δείχνοντας πως η ανάγκη του για έκφραση δεν περιοριζόταν μόνο στη σκηνή ή στην κάμερα.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε πλήρης ημερών, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα χωρίς φασαρία, αλλά με ουσία. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ταιριαστό φινάλε για έναν ηθοποιό που έμοιαζε πάντα να εμπιστεύεται περισσότερο τον ρόλο από την προβολή.

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