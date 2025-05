Οι Metallica προκάλεσαν... σεισμό: 60.000 θαυμαστές δημιούργησαν «Metallica Quake» (vid)

Τρομερά πράγματα απ' τους Metallica, που ξεσήκωσαν 60.000 θεατές, οι οποίοι προκάλεσαν μικρές σεισμικές δονήσεις.

Οι θρυλικοί Metallica απέδειξαν για ακόμα μια φορά την εκρηκτική δυναμική τους, όχι μόνο μουσικά αλλά… και γεωλογικά. Στη συναυλία τους στο Lane Stadium της Βιρτζίνια, οι περίπου 60.000 θεατές αντέδρασαν με τόση ένταση στο «Enter Sandman» που προκάλεσαν μικρές σεισμικές δονήσεις, καταγεγραμμένες από σεισμογράφους της περιοχής.

Η αθλητική ομάδα του πανεπιστημίου δημοσίευσε βίντεο στα social media με το πλήθος να χοροπηδά και να τραγουδά με πάθος, γράφοντας: «Σας ευχαριστούμε που ταρακουνήσατε μαζί μας τη Γη, Metallica! Ελάτε ξανά όποτε θέλετε».

Το φαινόμενο ονομάστηκε «Metallica Quake», και έγινε αμέσως viral, προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans του συγκροτήματος αλλά και στους λάτρεις των παράξενων φυσικών φαινομένων.

Virginia Tech fans set off the richter scale when @Metallica played "Enter Sandman" in Lane Stadium ⚡️



(via @hokiesports) pic.twitter.com/fTo203oyLe