Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Το λάθος που «πρόδωσε» τον 41χρονο – Πώς οι Αρχές κατέρριψαν τον ισχυρισμό άμυνας

Νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 41χρονος επιχείρησε να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος, όμως ένα κρίσιμο εύρημα ανέτρεψε την εκδοχή του.

Σοκ και οργή προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας η γυναικοκτονία μιας 39χρονης μητέρας δύο ανήλικων παιδιών, η οποία έπεσε νεκρή από τα χέρια του 41χρονου συζύγου της τα ξημερώματα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, όταν γείτονες άκουσαν έντονους καβγάδες και τις κραυγές της γυναίκας μέσα από το διαμέρισμα και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 41χρονο με ίχνη αίματος στα ρούχα του και προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του. Μέσα στο σπίτι βρέθηκε η 39χρονη νεκρή, πεσμένη στο πάτωμα σε εμβρυϊκή στάση.

Καταιγισμός μαχαιριών στο θύμα

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τη σφοδρότητα της επίθεσης. Η άτυχη γυναίκα είχε δεχθεί συνολικά 45 μαχαιριές σε πρόσωπο, λαιμό, θώρακα και πλάτη, ενώ στα χέρια της εντοπίστηκαν πολλαπλά αμυντικά τραύματα, ένδειξη ότι προσπάθησε να προστατευτεί από την επίθεση.

Την ώρα του εγκλήματος, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, βρίσκονταν στο δωμάτιό τους και δεν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί. Οι αστυνομικοί τα απομάκρυναν διακριτικά από τον χώρο ώστε να μην έρθουν αντιμέτωπα με τη φρικτή εικόνα.

Η εκδοχή του δράστη και τα κενά που εντόπισαν οι αστυνομικοί

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος παραδέχθηκε την πράξη του στους αστυνομικούς, ωστόσο υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας. Ισχυρίστηκε πως ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του να κρατά μαχαίρι και ότι, κατά τη διάρκεια συμπλοκής, της άρπαξε το όπλο και τη χτύπησε.

Οι ερευνητές, ωστόσο, θεωρούν ότι τα ευρήματα της έρευνας δεν επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό αυτό. Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές, ο κατηγορούμενος δεν έφερε τραύματα που να παραπέμπουν σε προσπάθεια άμυνας, παρά μόνο μία μικρή εκδορά σε δάχτυλο του χεριού του.

Κατά την εκτίμηση των Αρχών, το συγκεκριμένο τραύμα συνδέεται περισσότερο με τη βιαιότητα της επίθεσης παρά με πάλη για αφοπλισμό.

Το λάθος που οδήγησε στις υποψίες για σκηνοθεσία

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν οι αστυνομικοί στη θέση όπου βρέθηκε το μαχαίρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης φέρεται να τοποθέτησε το όπλο στο αριστερό χέρι του θύματος, επιχειρώντας να ενισχύσει το σενάριο της αυτοάμυνας.

Ωστόσο, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η 39χρονη ήταν δεξιόχειρας, γεγονός που θεωρείται ασύμβατο με τον ισχυρισμό ότι κρατούσε το μαχαίρι πριν από την επίθεση. Το συγκεκριμένο εύρημα ενίσχυσε την πεποίθηση των ερευνητών ότι υπήρξε προσπάθεια αλλοίωσης της εικόνας του εγκλήματος.

Παράλληλα, το υπνοδωμάτιο του ζευγαριού έφερε εμφανή ίχνη έντονης πάλης, ενώ από το σπίτι κατασχέθηκε και συσκευασία ηρεμιστικών χαπιών που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Τα παιδιά υπό προστασία

Τα δύο ανήλικα κορίτσια μεταφέρθηκαν για προστατευτική φιλοξενία στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, υποβλήθηκαν και σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την υπόθεση.

Παρότι δεν υπήρχαν καταγεγραμμένες καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας για την οικογένεια, μαρτυρίες από τη γειτονιά αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα οι καβγάδες μεταξύ του ζευγαριού ήταν συχνοί και έντονοι. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο 41χρονος εκδήλωνε έντονη ζηλοτυπία απέναντι στη σύζυγό του.

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στη συνέχεια έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Πέμπτη.

Η υπόθεση αποτελεί την πέμπτη γυναικοκτονία που καταγράφεται στη χώρα από την αρχή του 2026, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την έμφυλη βία και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης σε περιστατικά ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ