Η Novibet στηρίζει για δεύτερη χρονιά το THI Summer Youth Academy, φέρνοντας περισσότερα παιδιά κοντά στον αθλητισμό

Η Novibet, μέσα από το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς Giant Heart, στηρίζει και φέτος ως Χρυσός Χορηγός το Summer Youth Academy του The Hellenic Initiative (THI), μία πρωτοβουλία που δίνει σε παιδιά και εφήβους 10-17 ετών τη δυνατότητα να ζήσουν δωρεάν μία ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία γεμάτη μπάσκετ, συνεργασία και νέες εμπειρίες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα παιδιά δεν προπονούνται απλώς στο μπάσκετ, αλλά μαθαίνουν να λειτουργούν ως ομάδα, να πιστεύουν περισσότερο στον εαυτό τους, να συνεργάζονται και να χτίζουν δεξιότητες που θα αξιοποιήσουν και έξω από το γήπεδο.

Φέτος, το THI Summer Youth Academy θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Λεοντείου, σε δύο δεκαήμερες περιόδους, από τις 6 έως τις 17 Ιουλίου και από τις 20 έως τις 31 Ιουλίου. Ο σχεδιασμός του προγράμματος έχει γίνει από την THI και περιλαμβάνει προπονήσεις μπάσκετ, παιχνίδια, δοκιμασίες, τουρνουά, ομιλίες και εκδρομές. Κάθε περίοδος διαρκεί δέκα ημέρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με το ημερήσιο πρόγραμμα να ξεκινά στις 09:00 και να ολοκληρώνεται στις 16:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας, διεκδικώντας μία θέση στο πρόγραμμα που προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη δύναμη του αθλητισμού, της ομάδας και της προσωπικής εξέλιξης.

Το Giant Heart Roadshow επιστρέφει στις γειτονιές της πόλης

Στο πλαίσιο της φετινής δράσης, το Giant Heart Roadshow επιστρέφει στα ανακαινισμένα Giant Heart γήπεδα σε Μοσχάτο και Κηφισιά, φέρνοντας την ενέργεια του προγράμματος ακόμη πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες. Για ακόμη μια φορά, τα γήπεδα στις γειτονιές μετατρέπονται σε χώρους συνάντησης και παιχνιδιού δίνοντας για παιδιά και οικογένειες, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τη φιλοσοφία και το πρόγραμμα της πρωτοβουλίας.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν:

Παρασκευή 5 Ιουνίου | 17:00 – 21:00

Ανακαινισμένο Giant Heart γήπεδο, οδός Μεταμορφώσεως, Μοσχάτο

Κυριακή 7 Ιουνίου | 17:00 – 21:00

Ανακαινισμένο Giant Heart γήπεδο, οδός Μαρίνου Αντύπα, Κηφισιά

Στα δύο Roadshows, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στο μπάσκετ, γεμάτη δράση, παιχνίδι και διαδραστικές εμπειρίες για όλες τις ηλικίες. Στον χώρο θα υπάρχει φουσκωτό γήπεδο για τους μικρούς επισκέπτες, PlayStation area, photobooth, μπάλες μπάσκετ για challenges βολών, μουσική, καθώς και παρουσιαστής που θα δίνει τον παλμό μέσα από παιχνίδια και διαγωνισμούς.

Με την είσοδό τους, οι επισκέπτες θα μπορούν να κάνουν εγγραφή και να συμμετάσχουν στην κλήρωση για να ένα PlayStation 5 μαζί με το παιχνίδι NBA 2K26.

Μέσα από το THI Summer Youth Academy και τα Giant Heart Roadshows, η Novibet συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που δίνουν στα παιδιά χώρο να παίξουν, να δοκιμάσουν, να συνεργαστούν και να νιώσουν μέρος μιας ομάδας. Γιατί το γήπεδο μπορεί να γίνει πολλά περισσότερα από ένας χώρος άθλησης: μπορεί να είναι σημείο συνάντησης, έκφρασης και ενδυνάμωσης για ολόκληρη την κοινότητα.

Η Έλωνα Πουκαμισά, Head of PR, CSR and Corporate Communications της Novibet, δήλωσε σχετικά: «Στη Novibet πιστεύουμε βαθιά ότι ο αθλητισμός αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο ενδυνάμωσης, δίνοντας σε κάθε παιδί την ευκαιρία να αισθανθεί ότι ανήκει, να ανακαλύψει τις δυνατότητές του και να οραματιστεί ένα καλύτερο μέλλον. Μέσα από το Giant Heart, στηρίζουμε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, που δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Το THI Summer Youth Academy εκφράζει απόλυτα αυτή τη φιλοσοφία, προσφέροντας στα παιδιά έναν χώρο όπου μπορούν να εξελιχθούν, να εμπνευστούν και να χτίσουν ουσιαστικές εμπειρίες μέσα από τη δύναμη του μπάσκετ. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, για μία ακόμη χρονιά, στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια.»

Ο Μιχάλης Πρίντζος, Country Head του The Hellenic Initiative, Greece, σημείωσε: "Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τη νέα γενιά είναι να της δώσουμε χώρο να αναπτυχθεί – όχι μόνο ως αθλητές, αλλά ως άνθρωποι. Αυτό είναι η ψυχή του THI Summer Youth Academy. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η Novibet επιλέγει για δεύτερη συνεχή χρονιά να στέκεται δίπλα μας ως Χρυσός Χορηγός, επενδύοντας σε κάτι που έχει πραγματική και διαρκή αξία: τα παιδιά μας.”

Με σταθερή δέσμευση στη στήριξη της νέας γενιάς, το Giant Heart της Novibet συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που φέρνουν περισσότερα παιδιά κοντά στον αθλητισμό, ενισχύουν τις τοπικές κοινότητες και δημιουργούν εμπειρίες με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.