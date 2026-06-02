Σε ηλικία 75 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο γνωστός δημοσιογράφος, Νάσος Αθανασίου.

Ο δημοσιογράφος Νίκος Αθανασίου πέθανε σε ηλικία 75 ετών έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε με την υγεία του καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα.

Η δημοσιογραφική και πολιτική καριέρα του Νάσου Αθανασίου

Ο Νάσος Αθανασίου ήταν απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, είχε εργαστεί στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 ξεκίνησε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή «Κάθε μεσημέρι».

Είχε εργαστεί επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Σεμίνα Διγενή, στην ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την «Εκπομπή».

Ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.

