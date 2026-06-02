Πληρώνει 800 ευρώ το μήνα για δύο ποτήρια νερό τη ημέρα σε γηροκομείο: «Δεν φτιάχνουμε εμείς τους κανόνες»

Ελβετός ηλικιωμένος ήρθε αντιμέτωπος με μια σουρεαλιστική χρέωση από το γηροκομείο όπου διαμένει, το οποίο του ζητά σχεδόν 800 ευρώ τον μήνα απλώς για να του σερβίρει δύο ποτήρια νερό την ημέρα.

Στα 99 του χρόνια, ο Χανς Κέλικερ αποτελεί την εξαίρεση των συνταξιούχων της ηλικίας του. Κάτοικος ενός κέντρου ηλικιωμένων στην ελβετική περιοχή Όμπεραργκαου, παραμένει ένα άτομο απόλυτα ανεξάρτητο. Οδηγεί το δικό του όχημα, διαχειρίζεται προσωπικά τα έγγραφά του και απολαμβάνει τους περιπάτους του στο δάσος.

Ωστόσο, η αξιοζήλευτη φυσική του κατάσταση πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά από μια σχεδόν σουρεαλιστική κατάσταση, αφού η υποδομή τού χρεώνει 728,50 ελβετικά φράγκα τον μήνα (περίπου 795 ευρώ) αποκλειστικά για να του σερβίρει δύο ποτήρια νερό ημερησίως και να του θυμίζει να τα πιει.

Η ακατανόητη προσθήκη στο τιμολόγιο που τα άλλαξε όλα: «Είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς»

Μέχρι πριν από λίγους μήνες, η οικονομική κατάσταση του Κέλικερ στο κέντρο ήταν πολύ διαφορετική. Διέμενε εκεί για τρία χρόνια υπό ένα επίπεδο φροντίδας που θεωρούνταν βασικό, για το οποίο πλήρωνε από την τσέπη του περίπου 66,65 ελβετικά φράγκα (μόλις 73 ευρώ μηνιαίως). Όλα άλλαξαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν μια νέα αξιολόγηση των αναγκών φροντίδας του αποφάσισε να τον ανεβάσει στο λεγόμενο «επίπεδο εξάρτησης 2».

Αυτή η μικρή διοικητική αλλαγή εκτόξευσε τη μηνιαία του συνδρομή, αγγίζοντας τα 1.200 ευρώ τον μήνα. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι, από αυτό το σύνολο, σχεδόν τα 800 ευρώ αντιστοιχούν αποκλειστικά στη «διαχείριση της κατανάλωσης υγρών»: «Με χρεώνουν 728,50 φράγκα τον μήνα για δύο ποτήρια νερό την ημέρα και μια υπενθύμιση για να πίνω αρκετά. Είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς», δήλωσε ο ίδιος ο ηλικιωμένος στο τοπικό εβδομαδιαίο περιοδικό Beobachter.

«Δεν φτιάχνουμε εμείς τους κανόνες του παιχνιδιού»

Παρά την προφανή αγανάκτηση του ενοίκου, η διεύθυνση του γηροκομείου υποστηρίζει ότι το επιπλέον κόστος είναι δικαιολογημένο. Όπως εξηγούν, η υγειονομική τους ομάδα πραγματοποιεί τακτικά μέτρα προετοιμασίας και υποστήριξης που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου αφυδάτωσης. Αυτή η υπηρεσία πρόληψης περιλαμβάνει, στην πράξη, την προετοιμασία των ποτηριών με το νερό και την περιοδική υπενθύμιση.

Από το ίδιο το γηροκομείο δεν κρύβουν ότι ο Χανς έχει μια αξιοζήλευτη αυτονομία στην καθημερινότητά του και αναγνωρίζουν ότι είναι απόλυτα ικανός να πλυθεί, να σηκωθεί από το κρεβάτι ή να πάρει τα φάρμακά του χωρίς καμία βοήθεια.

Παρόλα αυτά, οχυρώνονται πίσω από τους αυστηρούς ιατρικούς κανονισμούς για να δικαιολογήσουν το έξοδο: «Εμείς δεν φτιάχνουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Απλώς προσπαθούμε να τους εφαρμόσουμε σωστά», δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του κέντρου.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ