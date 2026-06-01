Ένας από τους πιο επιδραστικούς εκπροσώπους της σύγχρονης hip hop σκηνής ετοιμάζεται να συναντήσει για πρώτη φορά το ελληνικό κοινό. Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε ότι θα εμφανιστεί στην Αθήνα την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας Don’t Be Dumb World Tour.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens και αποτελεί τον τελευταίο σταθμό του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας, η οποία ακολουθεί την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ DON’T BE DUMB, του πρώτου ολοκληρωμένου δισκογραφικού έργου του καλλιτέχνη μετά από οκτώ χρόνια.

Η περιοδεία ξεκίνησε από τη Βόρεια Αμερική με sold out εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και του Καναδά, πριν μεταφερθεί στην Ευρώπη. Βρυξέλλες, Λονδίνο, Μιλάνο, Μόναχο, Παρίσι, Στοκχόλμη και Βερολίνο βρίσκονται μεταξύ των σταθμών που θα φιλοξενήσουν τον Αμερικανό ράπερ, με την Αθήνα να ολοκληρώνει το φετινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Γνωστός για τη μουσική του πορεία αλλά και την έντονη παρουσία του στους χώρους της μόδας και της ποπ κουλτούρας, ο Rakim Mayers, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, συγκαταλέγεται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία στις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας hip hop. Με δισεκατομμύρια streams και επιτυχίες που έχουν καθορίσει τη σύγχρονη rap σκηνή, ο A$AP Rocky έχει εξελιχθεί σε έναν καλλιτέχνη με επιρροή που ξεπερνά τα όρια της μουσικής.

Το DON’T BE DUMB, που κυκλοφόρησε έπειτα από πολυετή αναμονή, συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον ήδη πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, καταγράφοντας περισσότερα από ένα εκατομμύριο pre-saves στο Spotify. Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασίες με σημαντικά ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, ενώ το εξώφυλλό του φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή του Tim Burton.

Πέρα από τη μουσική, ο A$AP Rocky συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή παρουσία στη βιομηχανία της μόδας και του θεάματος. Το τελευταίο διάστημα συμμετείχε ως οικοδεσπότης στο Met Gala, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως δημιουργικός διευθυντής μεγάλων brands και εμφανίζεται σε κινηματογραφικές παραγωγές υψηλού προφίλ.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά σταδιακά από τις αρχές Ιουνίου, με τη γενική διάθεση να ανοίγει στις 5 Ιουνίου. Η εμφάνιση του A$AP Rocky αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα συναυλιακά γεγονότα της χρονιάς για το ελληνικό κοινό της hip hop.

