Το κατακόκκινο Νησί του Ορμούζ: Η «Ντίσνεϋλαντ» ενός γεωλόγου (vid)

Το νησί Oρμούζ στο Ιράν αποτελεί έναν ενεργό θόλο αλατιού, διάσημο για το κατακόκκινο χώμα του που μετατρέπει το νερό της βροχής σε κατακόκκινους χειμάρρους.

Το νησί του Ορμούζ στο Ιράν είναι ένα πραγματικά περίεργο μέρος, διάσημο για τα πετρώματα αλατιού και τα εντυπωσιακά κόκκινα εδάφη ώχρας. Τοπικά, αυτό το κόκκινο υλικό είναι γνωστό ως «Gelak» και αποτελείται από ένα μείγμα αιματίτη και υδροξειδίων του σιδήρου. Όχι μόνο δίνει στο νησί μια δραματική, κατακόκκινη απόχρωση, αλλά εξορύσσεται επίσης ως συστατικό για χρώματα και καλλυντικά.

Το νησί, που βρίσκεται στα διάσημα - πια - Στενά του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο, είναι ένας ενεργός θόλος αλατιού, το οποίο είναι είδος γεωλογικού σχηματισμού όπου τα υπόγεια αποθέματα αλατιού κινούνται συνεχώς προς τα πάνω, επειδή το αλάτι είναι λιγότερο πυκνό από τα γύρω στρώματα πετρωμάτων. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως διαπειρισμός και οι ενεργοί θόλοι αλατιού καταλήγουν συχνά να έχουν μια τραχιά επιφάνεια, καλυμμένη με λόφους και μικρά βουνά.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Γης της NASA, τα χαρακτηριστικά του νησιού αποτελούνται κυρίως από γύψο, ανυδρίτη και αλίτη (ένα είδος ορυκτού αλατιού). Αυτό που του δίνει αυτή την απόκοσμη κόκκινη απόχρωση είναι ο αιματίτης και τα υδροξείδια του σιδήρου, όμως αυτή η κοκκινίλα αναδεικνύεται πραγματικά όταν βραχεί.

Τί γίνεται όταν βρέχει: Οι κατακόκκινοι χείμαρροι

Τα αρχαία αποθέματα που συνθέτουν το νησί έχουν ανέλθει στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών. Επειδή δεν υπάρχουν πολλά υπόγεια ύδατα και βροχοπτώσεις για να διαλύσουν τα αλμυρά συστατικά του, το νησί έχει διατηρήσει το χαρακτηριστικό του σχήμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βρέχει ποτέ, με πρόσφατα βίντεο να δείχνουν πόσο δραματική μπορεί να είναι η μεταμόρφωση όταν ξεσπά μια νεροποντή στο νησί Χορμούζ.

Καθώς το νερό χτυπά στο έδαφος, παρασύρει το κόκκινο οξείδιο του σιδήρου, μετατρέποντας τη βροχή σε κατακόκκινη. Η μοναδική δομή του νησιού αναγκάζει το νερό να ρέει από τον θόλο αλατιού προς τη θάλασσα, δημιουργώντας εντυπωσιακούς κόκκινους χειμάρρους που θυμίζουν ταινία τρόμου.

Η πανίδα του νησιού και η χρήση του Gelak σε φαγητό

Το νησί δεν αποτελείται αποκλειστικά από αλάτι, καθώς περιέχει επίσης στρώματα αργίλου, ανθρακικών αλάτων, σχιστόλιθου και ηφαιστειακών πετρωμάτων πλούσιων σε σίδηρο. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα τόσο ξηρό και αλμυρό μέρος, αρκετά είδη σαυρών, εντόμων και πουλιών ζουν εκεί, ενώ στα ανοιχτά οι επισκέπτες μπορούν να εντοπίσουν δελφίνια και θαλάσσιες χελώνες.

Στην τοπική κουζίνα, το Gelak χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες ως συστατικό σε σάλτσες και σε ένα είδος ψωμιού που ονομάζεται «tomshi». Ωστόσο, μια μελέτη του 2023 εξέφρασε ανησυχίες για την περιεκτικότητα του εδάφους σε βαρέα μέταλλα, προειδοποιώντας ότι η κατανάλωσή του θα μπορούσε να εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία.

