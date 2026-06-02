Το δωμάτιο με την ωραιότερη θέα στην Κύθνο σε… 1 ώρα και 10 λεπτά!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Το Tipsbymarkos παρουσιάζει ένα από τα πιο εντυπωσιακά καταλύματα της Κύθνου, με θέα που κόβει την ανάσα, καθώς «βλέπει» πιάτο την περίφημη διπλή παραλία του νησιού, την Κολώνα!
Το Orias διαθέτει έξι υπόσκαφες σουίτες, προσφέροντας την ιδανική εμπειρία για αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές.
@tipsbymarkos Το Δωμάτιο με την πιο ωραία θέα στην Κύθνο… μόνο για σένα! 👉Κάνε tag 1 φίλο που θα πάτε μαζί 👉Follow me & @markos.tv #foruyou #tiktokviral #viralvideos #tik_tok #foryoupage❤️❤️ ♬ πρωτότυπος ήχος - tipsbymarkos
Ακριβώς κάτω από το συγκρότημα βρίσκεται η Απόκρουση, μία από τις ομορφότερες και πιο ξεχωριστές παραλίες της Κύθνου.
Ο Δημήτρης Μάρκος έφτασε στο νησί σε μόλις 1 ώρα και 10 λεπτά από το Λαύριο με το Cat I της Magic Sea Ferries και προτείνει την Κύθνο ακόμη και για αυθημερόν αποδράσεις, αξιοποιώντας την έκπτωση 50% στα εισιτήρια.
@tipsbymarkos Σε 1 ώρα και 10 λεπτά σε μαγικό νησί του Αιγαίου, με…πλοίο! Εσύ που θα πας διακοπές; #foruyou #viralvideos #tiktokviral #tik_tok #foryoupage❤️❤️ ♬ πρωτότυπος ήχος - tipsbymarkos
Καλές διακοπές!