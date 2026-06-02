Το δωμάτιο με την ωραιότερη θέα στην Κύθνο σε… 1 ώρα και 10 λεπτά!

Το Tipsbymarkos παρουσιάζει ένα από τα πιο εντυπωσιακά καταλύματα της Κύθνου, με θέα που κόβει την ανάσα, καθώς «βλέπει» πιάτο την περίφημη διπλή παραλία του νησιού, την Κολώνα!

Το Orias διαθέτει έξι υπόσκαφες σουίτες, προσφέροντας την ιδανική εμπειρία για αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές.

Ακριβώς κάτω από το συγκρότημα βρίσκεται η Απόκρουση, μία από τις ομορφότερες και πιο ξεχωριστές παραλίες της Κύθνου.

Ο Δημήτρης Μάρκος έφτασε στο νησί σε μόλις 1 ώρα και 10 λεπτά από το Λαύριο με το Cat I της Magic Sea Ferries και προτείνει την Κύθνο ακόμη και για αυθημερόν αποδράσεις, αξιοποιώντας την έκπτωση 50% στα εισιτήρια.

