Η Live Nation και η High Priority Promotions ενώνουν δυνάμεις

Νέα δεδομένα δείχνουν αυξανόμενη ζήτηση για τη live μουσική στην Ελλάδα, καθώς η Live Nation ανακοινώνει νέα συνεργασία στη χώρα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

• Σχεδόν οι μισοί Έλληνες που παρακολουθούν συναυλίες ταξιδεύουν σε άλλες πόλεις για να παρευρεθούν σε live μουσικά events, ενώ το 40% δηλώνει ότι δεν πραγματοποιούνται αρκετές συναυλίες στην περιοχή όπου ζει.

• Η Live Nation ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα μέσω επένδυσης στην High Priority Promotions, έναν μακροχρόνιο συνεργάτη που έχει φέρει στη χώρα καλλιτέχνες όπως οι Coldplay, Rammstein, Guns N’ Roses, Imagine Dragons, Franz Ferdinand, Sting και Tom Jones.

• Η Ελλάδα καθιερώνεται ως ολοένα και πιο σημαντικός σταθμός στις μεγάλες διεθνείς περιοδείες, με τις πρόσφατες συναυλίες-ρεκόρ των Metallica και των Iron Maiden να αναδεικνύουν τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική της χώρας ως προορισμού συναυλιακού τουρισμού.

Η Live Nation ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα μέσω επένδυσης στην High Priority Promotions (HPP), με έδρα την Αθήνα, καθώς νέα έρευνα αναδεικνύει την ισχυρή ζήτηση του ελληνικού κοινού για περισσότερες συναυλίες, περισσότερους συναυλιακούς χώρους και περισσότερους διεθνείς καλλιτέχνες.

Σχεδόν οι μισοί (45%) Έλληνες που παρακολουθούν συναυλίες ταξιδεύουν σε άλλες πόλεις προκειμένου να βρεθούν σε live μουσικά events, ενώ το 40% δηλώνει ότι δεν πραγματοποιούνται αρκετές συναυλίες στην περιοχή όπου κατοικεί. Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί (46%) πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν αρκετοί συναυλιακοί χώροι σε τοπικό επίπεδο.

Η rock μουσική είναι το είδος που το ελληνικό κοινό επιθυμεί περισσότερο να δει ζωντανά, με σχεδόν τους μισούς ερωτηθέντες (47%) να ζητούν περισσότερες rock συναυλίες. Ακολουθούν η pop (32%) και η jazz (28%). Παράλληλα, οι fans εκφράζουν έντονη επιθυμία να δουν περισσότερους διεθνείς καλλιτέχνες να περιοδεύουν στην Ελλάδα, με σχεδόν το ένα τέταρτο να θεωρεί ότι η χώρα εξακολουθεί να μένει εκτός σημαντικών παγκόσμιων περιοδειών.

Αυτή ακριβώς η ζήτηση βρίσκεται πίσω από την επένδυση της Live Nation στην HPP, μία από τις κορυφαίες εταιρείες διοργάνωσης συναυλιών στην Ελλάδα και έναν σταθερό συνεργάτη της εταιρείας στην ελληνική αγορά εδώ και πολλά χρόνια.

Μαζί, η Live Nation και η HPP συμβάλλουν στην έλευση περισσότερων διεθνών καλλιτεχνών στη χώρα και στην περαιτέρω καθιέρωση της Ελλάδας ως σημαντικού σταθμού στις μεγαλύτερες διεθνείς περιοδείες.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται ήδη στην κλίμακα των πρόσφατων συναυλιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Οι Metallica εμφανίστηκαν πρόσφατα σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, μπροστά σε περισσότερους από 90.000 θεατές, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης σε συναυλία στη χώρα. Επισκέπτες από 91 διαφορετικές χώρες ταξίδεψαν στην Αθήνα για τη συναυλία, αναδεικνύοντας περαιτέρω τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική της Ελλάδας ως προορισμού συναυλιακού τουρισμού και τη σημαντική αξία που δημιουργούν οι μεγάλες μουσικές διοργανώσεις για την τοπική οικονομία.

Επιπλέον, η Αθήνα επιλέχθηκε ως η πόλη έναρξης της ευρωπαϊκής περιοδείας M72 World Tour των Metallica, ενώ οι Iron Maiden ξεκίνησαν επίσης την περιοδεία τους από την ελληνική πρωτεύουσα, με περισσότερους από 50.000 fans να δίνουν το «παρών» στη μεγαλύτερη συναυλία που έχει πραγματοποιήσει ποτέ το συγκρότημα στην Ελλάδα.

Παράλληλα με την προσέλκυση ακόμη περισσότερων μεγάλων μουσικών διοργανώσεων στη χώρα, η HPP έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στη βελτίωση της προσβασιμότητας για όλους τους fans, προσφέροντας ειδικές υπερυψωμένες πλατφόρμες θέασης, μεταφορά με golf carts και υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης στις συναυλίες των Metallica και Iron Maiden.

Ο Κώστας Θελούρας, Managing Director, και η Νανά Τράντου, Co-founder της High Priority Promotions, δήλωσαν:

«Η ένταξή μας στη Live Nation Entertainment σηματοδοτεί ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο τόσο για την HPP όσο και για τη βιομηχανία του live entertainment στην Ελλάδα. Μαζί, ανυπομονούμε να φέρουμε περισσότερους καλλιτέχνες παγκόσμιας εμβέλειας, μεγαλύτερες παραγωγές και ακόμη περισσότερες live εμπειρίες στο ελληνικό κοινό, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Ελλάδας ως σημαντικού προορισμού για διεθνείς περιοδείες.»

Ο Steven Todd, Managing Director, Central & Eastern Europe της Live Nation, δήλωσε:

«Η Ελλάδα διαθέτει ένα κοινό που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από καμία άλλη χώρα της Ευρώπης και τα στοιχεία αποδεικνύουν πόσο ισχυρή είναι αυτή η ζήτηση. Η High Priority Promotions αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη εδώ και πολλά χρόνια και η επένδυση αυτή θα μας επιτρέψει να φέρουμε περισσότερες συναυλίες παγκόσμιας κλάσης στους Έλληνες fans από ποτέ. Παράλληλα, καθώς οι μεγάλες μουσικές διοργανώσεις αποτελούν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης του τουρισμού, βλέπουμε μια σημαντική ευκαιρία να καθιερωθεί η Ελλάδα ως προορισμός που δεν πρέπει να λείπει από τη λίστα κάθε μουσικόφιλου στην Ευρώπη.»

Η ζήτηση για live μουσική αυξάνεται και στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Eric Clapton πραγματοποίησε sold out συναυλίες στην Πράγα, την Κρακοβία και τη Βουδαπέστη, ενώ οι Metallica κατέρριψαν ρεκόρ προσέλευσης στο Βουκουρέστι και το Chorzów.

Ο Λευκορώσος καλλιτέχνης Max Korzh πραγματοποίησε επίσης sold out εμφάνιση στο εθνικό στάδιο του Βουκουρεστίου, ενώ η πρόσφατη περιοδεία των Iron Maiden σε Αθήνα, Σόφια, Βουκουρέστι και Μπρατισλάβα προσέλκυσε μερικά από τα μεγαλύτερα κοινά που έχει δει το συγκρότημα στις συγκεκριμένες αγορές στα 50 χρόνια της ιστορίας του.