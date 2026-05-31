Ψωμί, βούτυρο, τυρί και σαλάμι: Το διάσημο σαντουιτσάδικο στη Ρωσία με το πιο απλό σνακ

Ένα εξαιρετικά δημοφιλές σαντουιτσάδικο στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας κάνει θραύση πουλώντας τα πιο απλά, βασικά σάντουιτς που μπορεί να φτιάξει ο καθένας στο σπίτι του.

Συνήθως, τα μπιστρό και ταχυφαγεία προσπαθούν να εφεύρουν πρωτότυπα κόλπα για να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό, ακόμη και όταν πρόκειται για το ταπεινό σάντουιτς. Ωστόσο, μια μικρή επιχείρηση στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας ανατρέπει αυτή την ιδέα, ποντάροντας στην ακραία απλότητα. Πουλάει τα πιο απλά και βασικά σάντουιτς στην τιμή των 100 ρουβλίων (περίπου 1,36 δολάρια).

Για όσους μεγάλωσαν στην Ανατολική Ευρώπη κατά τα τελευταία χρόνια του κομμουνισμού, πριν από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το μόνο πράγμα που υπήρχε για πρωινό ή σνακ ήταν απλές φέτες λευκού ψωμιού με σαλάμι, βούτυρο ή τυρί. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο διαθέσιμο. Πολλοί άνθρωποι θυμούνται ακόμη με νοσταλγία αυτά τα απλά γεύματα, αλλά κανείς δεν φανταζόταν ένα επιχειρηματικό μοντέλο βασισμένο αποκλειστικά σε αυτά.

Buterbrodik 66: Το σάντουιτς του φοιτητή

Το «Buterbrodik 66» (που στα ρωσικά σημαίνει «Σαντουιτσάδικο 66») είναι ένας μοναδικός χώρος εστίασης στην Αγία Πετρούπολη που πουλάει σάντουιτς μόνο με σαλάμι, βούτυρο, τυρί ή αυγό. Δεν έχουν τίποτα το εξεζητημένο. Στην πραγματικότητα, μοιάζουν σαν να φτιάχτηκαν από κάποιον φοιτητή στο δωμάτιο της εστίας του, αλλά αυτή ακριβώς είναι η γοητεία τους.

Ο ιδιοκτήτης, Αλεξέι Πετράτσεφ, δήλωσε στο PDM News ότι ο ίδιος και ένας φίλος του ξεκίνησαν την επιχείρηση ως έναν απλό πάγκο που πουλούσε πάμφθηνα σάντουιτς για να φτιάχνει τη διάθεση του κόσμου.

Η ιδέα όμως εξελίχθηκε και τώρα έχουν το δικό τους κατάστημα. Όπως και τα σάντουιτς, έτσι και το μαγαζί δεν είναι κάτι πολυτελές. Βρίσκεται στα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης, σε ένα κτίριο που κανένας άλλος δεν ήθελε να εκμεταλλευτεί, γεγονός που κρατά τα έξοδα χαμηλά και την επιχείρηση βιώσιμη.

Η παράξενη ψυχολογία των τιμών

«Στην αρχή, οι τιμές ήταν στα 50 ρούβλια. Ο κόσμος έμπαινε μέσα, έλεγε "τι απάτη είναι αυτή" και έφευγε. Μετά ανεβάσαμε την τιμή στα 100 ρούβλια και όλοι ένιωσαν αμέσως εντάξει. Λαμβάνοντας υπόψη την τοποθεσία μας – είμαστε στα περίχωρα, σε ένα κτίριο και ένα μέρος που κανείς δεν θέλει – έχουμε αρκετά έσοδα για να καλύπτουμε το κόστος του χώρου», ανέφερε ο Πετράτσεφ.

Μια γερή δόση βουτύρου ανάμεσα σε δύο φέτες φθηνού λευκού ψωμιού μπορεί να φαίνεται υπερβολικά απλή, αλλά κρίνοντας από τις διαδικτυακές κριτικές, πολλοί άνθρωποι είναι περισσότερο από πρόθυμοι να πληρώσουν 100 ρούβλια για ένα τέτοιο σάντουιτς.

Είτε το κάνουν από μελαγχολία και νοσταλγία, είτε επειδή απλώς βαριούνται να το φτιάξουν μόνοι τους. Άλλωστε, για να το κάνεις στο σπίτι πρέπει να αγοράσεις μια ολόκληρη φρατζόλα ψωμί, ένα ολόκληρο πακέτο βούτυρο, χωρίς να υπολογίζει κανείς τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία.

