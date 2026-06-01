Το μεγάλο λάθος με το μπαχάρι: Γιατί οι περισσότεροι νομίζουν ότι πρόκειται για μείγμα μπαχαρικών;

Παρά τη δημοφιλή πεποίθηση πως το μπαχάρι αποτελεί μείγμα πολλών διαφορετικών αρωματικών, στην πραγματικότητα πρόκειται για τον αποξηραμένο καρπό ενός μόνο δέντρου.

Αν ρίξετε μια ματιά στα στατιστικά των μηχανών αναζήτησης, θα δείτε ότι χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο ρωτούν την Google τι ακριβώς είναι το μπαχάρι και από τι φτιάχνεται. Προς έκπληξη πολλών, δεν πρόκειται για μείγμα πολλών διαφορετικών αρωματικών και μπαχαρικών, αλλά για έναν καρπό (μούρο).

Το μπαχάρι είναι απλώς οι αποξηραμένοι άγουροι καρποί του δέντρου Pimenta dioica, το οποίο ευδοκιμεί στην Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Συνήθως αλέθονται και πωλούνται σε μορφή λεπτής σκόνης. Το συγκεκριμένο μπαχάρι είναι στενά συνδεδεμένο με τη μεξικάνικη κουζίνα.

Οι φαρμακευτικές ιδιότητες του μπαχαριού

Το μπαχάρι περιέχει ευγενόλη, την ίδια χημική ουσία που βρίσκεται στο γαρίφαλο και την κανέλα, η οποία έχει επιδείξει αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και ήπιες αναλγητικές ιδιότητες.

Έχει επίσης δείξει αντιμικροβιακά χαρακτηριστικά σε εργαστηριακό περιβάλλον, γεγονός που ίσως εξηγεί γιατί ιστορικά χρησιμοποιούνταν για τη συντήρηση του κρέατος σε θερμά κλίματα.

Οι διάφορες ονομασίες του

Το μπαχαρικό έχει μερικά διαφορετικά ονόματα, όπως πιπέρι Τζαμάικας, πιπέρι μυρτιάς ή pimento (που είναι η πορτογαλική λέξη για το πιπέρι). Στα πολωνικά ονομάζεται ziele angielskie, που σημαίνει «αγγλικό μπαχαρικό», πιθανότατα λόγω των δεσμών του με τη Βρετανική Αυτοκρατορία.

Η αγγλική λέξη «allspice» πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε από τους πρώτους Ευρωπαίους αποίκους που έφτασαν στην Αμερική, οι οποίοι λάτρεψαν το μπαχαρικό επειδή συνδύαζε τις γεύσεις της κανέλας, του μοσχοκάρυδου, του γαρίφαλου και του μαύρου πιπεριού. Πρακτικά, αν βρεθείτε ποτέ σε ανάγκη, ένας συνδυασμός αυτών των τεσσάρων μπαχαρικών μπορεί να αποτελέσει ένα καλό υποκατάστατο.

Τι συμβαίνει με την πάπρικα;

Σε άλλες ειδήσεις της κατηγορίας «πώς γίνεται να μην το ήξεραν αυτό οι άνθρωποι;», πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι πολλοί χρήστες του διαδικτύου δεν γνωρίζουν από τι φτιάχνεται η πάπρικα. Πράγματι, δεν υπάρχει κάποιος «θάμνος πάπρικας» που είναι υπεύθυνος για τη γεύση της. (σ.σ. φτιάχνεται από αποξηραμένες πιπεριές).

