Η «κατάρα των 35» στην Κίνα: 700 άτομα έκαναν αίτηση για μία θέση βοσκού

Αγγελία για θέσεις βοσκών στην Κίνα προσέλκυσε περισσότερους από 700 υποψήφιους, ανάμεσά τους πτυχιούχους και υπαλλήλους γραφείου. Γιατί συνέβη αυτό;

Η αγγελία του Κινέζου ιδιοκτήτη φάρμας, Ζουό Σιαογιόνγκ, για βοσκούς που θα εργαστούν στα απομακρυσμένα και τραχιά λιβάδια νότια της Μογγολίας, έγινε η δημοφιλέστερη ανάρτηση της ημέρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανταπόκριση στην αγγελία του Ζουό στα τέλη Απριλίου, η οποία συγκέντρωσε 59 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες, αποκαλύπτει τις αυξανόμενες πιέσεις στην αγορά εργασίας της χώρας: «Φαίνεται πως οι απλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά», δήλωσε ο Ζουό.

Η σκληρή αγορά εργασίας της κτηνοτροφίας με χαμηλές απολαβές

Αν και η επίσημη ανεργία κυμαίνεται λίγο πάνω από το 5%, η υποαπασχόληση στην Κίνα αυξάνεται, ενώ τα εισοδήματα στον ιδιωτικό τομέα υπολείπονται της οικονομικής ανάπτυξης. Εργάτες και υπάλληλοι γραφείου παραπονιούνται εξίσου για την κουλτούρα του «996», δηλαδή την εργασία από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ., έξι ημέρες την εβδομάδα.

Οι αναλυτές αναμένουν επιδείνωση της αγοράς εργασίας τους επόμενους μήνες, καθώς τα εργοστάσια αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη λόγω του πολέμου στο Ιράν, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται και ένας αριθμός-ρεκόρ 12,7 εκατομμυρίων αποφοίτων πανεπιστημίου ξεκινά φέτος το καλοκαίρι την αναζήτηση εργασίας.

Η «κατάρα των 35»

Οι μισοί από τους υποψήφιους είχαν γεννηθεί τη δεκαετία του 1990, μια ηλικιακή ομάδα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού που οι Κινέζοι εργαζόμενοι αποκαλούν «κατάρα των 35». Μελέτες δείχνουν ότι οι περισσότεροι εργοδότες, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου τομέα, αγνοούν υποψηφίους μεγαλύτερους από αυτή την ηλικία.

«Βλέπουμε την "κατάρα των 35" να μετατρέπεται από ένα αστείο του τεχνολογικού κλάδου σε μια ευρύτερη οικονομική πραγματικότητα», δήλωσε ο Κρίστιαν Γιάο, ανώτερος λέκτορας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο Πανεπιστήμιο Βικτώρια του Ουέλινγκτον.

Τελικά, ο Ζουό προσέλαβε τέσσερις βοσκούς, οι οποίοι είχαν γεννηθεί τη δεκαετία του 1980 και είχαν εργαστεί στο παρελθόν σε φάρμα. Αν και κρατά άλλα 40 ζευγάρια σε λίστα αναμονής, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εξετάσει ανύπαντρους ή νεαρούς κατοίκους πόλεων για αυτούς τους ρόλους.

