Στα 108 της οδηγεί ακόμα και αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας: «Το κάνω τρεις φορές την εβδομάδα»

Μια γυναίκα 108 ετών από το Ντέλαγουερ ανανέωσε την άδεια οδήγησής της έως το 2033. Η ίδια αποδίδει τη μακροζωία και τη ζωτικότητά της στην άσκηση και σε μια καθημερινή συνήθεια που ακολουθεί εδώ και δεκαετίες.

Μια γυναίκα 108 ετών από το Ντέλαγουερ των ΗΠΑ απέδειξε ότι η ηλικία είναι συχνά απλώς ένας αριθμός, καθώς κατάφερε να ανανεώσει την άδεια οδήγησής της μέχρι το 2033, όταν θα έχει συμπληρώσει τα 115 χρόνια ζωής.

Η Σούζαν Γιανγκ Μπράουν, γεννημένη το 1918, συνεχίζει να ζει μια δραστήρια καθημερινότητα και να αποτελεί πηγή έμπνευσης για την τοπική κοινωνία. Η ίδια δηλώνει ότι αντιμετωπίζει το πέρασμα του χρόνου με αισιοδοξία και αξιοπρέπεια. «Γερνάω με χάρη», ανέφερε χαρακτηριστικά μετά την επιτυχή ανανέωση της άδειάς της.

Από ένα αγρόκτημα χωρίς ηλεκτρικό μέχρι την εκπαίδευση

Η ζωή της Μπράουν είναι συνυφασμένη με σημαντικές κοινωνικές αλλαγές του τελευταίου αιώνα. Μεγάλωσε σε αγρόκτημα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και τρεχούμενο νερό, ενώ αργότερα σπούδασε και αποφοίτησε το 1945 από εκπαιδευτικό ίδρυμα που σήμερα αποτελεί μέρος του Πανεπιστημίου του Ντέλαγουερ.

Στη συνέχεια αφιέρωσε περισσότερα από 30 χρόνια στη διδασκαλία, ξεκινώντας από ένα μικρό σχολείο μιας αίθουσας και συνεχίζοντας σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το μυστικό της μακροζωίας

Όταν τη ρώτησαν ποιο είναι το μυστικό που τη διατηρεί δραστήρια και ανεξάρτητη σε αυτή την ηλικία, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: η συστηματική άσκηση.

Τρεις φορές την εβδομάδα επισκέπτεται το ένα κέντρο δραστηριοτήτων, όπου συμμετέχει σε ομαδικά προγράμματα γυμναστικής, ενώ παράλληλα ακολουθεί καθημερινή ρουτίνα ασκήσεων εδώ και περίπου δύο δεκαετίες.

«Κάθε πρωί κάνω τις ασκήσεις μου. Όταν συνταξιοδοτήθηκα, μετά από 30 χρόνια που ήμουν όρθια μέσα στις τάξεις, δεν υπήρχε περίπτωση να καθίσω απλώς στον καναπέ», εξήγησε.

Ξεχωριστή τιμή στα γενέθλιά της

Η ιστορία της έχει συγκινήσει την τοπική κοινωνία. Περίπου 130 άτομα συμμετείχαν στον εορτασμό των 108ων γενεθλίων της, ανάμεσά τους και ο κυβερνήτης του Ντέλαγουερ, Ματ Μέγιερ.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα δώρα που έλαβε ήταν μια μόνιμη θέση στάθμευσης μπροστά από το κτίριο που επισκέπτεται συχνά, μια συμβολική κίνηση αναγνώρισης της ενεργής παρουσίας της στην κοινότητα.

Η ίδια, πάντως, θεωρεί ότι το σημαντικότερο δώρο ήταν η ανανέωση της άδειας οδήγησής της, η οποία της επιτρέπει να συνεχίσει να κινείται αυτόνομα και να απολαμβάνει την καθημερινότητά της για χρόνια ακόμα.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ