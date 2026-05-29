Πέθανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς σε ηλικία 70 ετών

Θλίψη στον πολιτικό κόσμο προκαλεί η είδηση του θανάτου του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο γιος του, Χρήστος Ταγαράς, με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Καλό ταξίδι στο φως πατέρα μου. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωάς μου. Τώρα θα ξεκουραστείς. Σε αγαπώ πολύ», έγραψε αποχαιρετώντας τον πατέρα του.

Πολυετής παρουσία στην αυτοδιοίκηση και την πολιτική

Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες άσκησε το επάγγελμα του μηχανικού, ενώ παράλληλα ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Υπηρέτησε ως πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου, δήμαρχος Τενέας, πρόεδρος της ΤΕΔΚ Κορινθίας και Νομάρχης Κορινθίας κατά την περίοδο 2003-2010. Παράλληλα, ανέλαβε σημαντικές θέσεις σε αναπτυξιακούς και περιφερειακούς φορείς της Πελοποννήσου.

Η κοινοβουλευτική διαδρομή

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Κορινθίας το 2012 και επανεκλεγόταν διαδοχικά στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, διατηρώντας σταθερή παρουσία στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του πορείας συμμετείχε σε σημαντικές επιτροπές της Βουλής, ενώ ανέλαβε και θέσεις ευθύνης σε κοινοβουλευτικές ομάδες φιλίας και θεσμικά όργανα.

Το έργο του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Το 2014 ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αρμοδιότητες που αφορούσαν τη χωροταξία, την πολεοδομία, τα δάση, τους υδάτινους πόρους και την περιβαλλοντική πολιτική.

Από το 2020 έως το 2023 διετέλεσε υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχοντας στην ευθύνη του ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού, αστικού περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και την προώθηση της ψηφιακής διακυβέρνησης και των γεωχωρικών πληροφοριών.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό τόσο στην πολιτική ζωή της χώρας όσο και στην τοπική κοινωνία της Κορινθίας, όπου διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς και έντονη παρουσία επί δεκαετίες.

