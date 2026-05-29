Δικαίωση για την Ελλάδα: Απορρίφθηκε η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turkaegean
Το EUIPO απέρριψε την τουρκική προσφυγή, ακυρώνοντας οριστικά το «Turkaegean», γεγονός που δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις.
«Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σχετικά με την απόρριψη, σε δεύτερο βαθμό, της τουρκικής προσφυγής κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean.
Στις 16/7/2021 ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας (ΤGA) κατέθεσε προς κατοχύρωση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε το εμπορικό σήμα «Turkaegean».
