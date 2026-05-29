Φτιάχνουν αεροδρόμιο 80 εκατ. επιβατών πάνω σε τεχνητό νησί 20 τ.χλμ.: Το φαραωνικό έργο της Κίνας

Η Κίνα δημιουργεί γη μέσα στη θάλασσα για να κατασκευάσει το νέο αεροδρόμιο Dalian Jinzhouwan, ένα έργο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον χάρτη των αερομεταφορών στην περιοχή.

Η Κίνα δεν βρήκε χώρο για να επεκτείνει το αεροδρόμιο του Νταλιάν και αποφάσισε να κάνει κάτι πολύ πιο δύσκολο: να δημιουργήσει νέο έδαφος μέσα στη θάλασσα. Το Dalian Jinzhouwan International Airport κατασκευάζεται στον κόλπο Jinzhou, στην επαρχία Λιαονίνγκ, πάνω σε τεχνητό νησί περίπου 20 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Όταν ολοκληρωθεί, το έργο αναμένεται να γίνει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο χτισμένο πάνω σε τεχνητό νησί, ξεπερνώντας αντίστοιχες εγκαταστάσεις στο Χονγκ Κονγκ και το Κανσάι της Ιαπωνίας. Δεν μιλάμε για μια απλή επέκταση, αλλά για ένα τεράστιο κατασκευαστικό στοίχημα μέσα στη θάλασσα.

Γιατί η Κίνα χτίζει αεροδρόμιο πάνω στη θάλασσα

Το σημερινό αεροδρόμιο του Νταλιάν, το Zhoushuizi, λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και έχει φτάσει στα όριά του. Βρίσκεται κοντά σε αστικές περιοχές και βουνά, έχει περιορισμένο χώρο για επέκταση και δεν μπορεί εύκολα να καλύψει τις ανάγκες μιας πόλης που θέλει να ενισχύσει τον ρόλο της ως εμπορικός και μεταφορικός κόμβος κοντά στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Η λύση που επιλέχθηκε ήταν ακραία αλλά καθαρά κινεζική στη λογική της: αφού δεν υπάρχει αρκετή γη, θα φτιαχτεί γη. Το νέο αεροδρόμιο σχεδιάζεται με τέσσερις διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, terminal περίπου 900.000 τετραγωνικών μέτρων και τελική δυναμικότητα έως 80 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο.

Το κόστος του έργου υπολογίζεται περίπου στα 4 δισ. ευρώ, ενώ η πλήρης λειτουργία του τοποθετείται χρονικά στο 2035. Η κατασκευή δεν ήταν εύκολη ούτε γραμμική, καθώς το έργο έχει περάσει από καθυστερήσεις, αλλαγές χρονοδιαγράμματος και τεχνικές δυσκολίες που συνοδεύουν κάθε προσπάθεια να στηθεί μια τόσο βαριά υποδομή πάνω σε ανακτημένη γη.

Το μεγάλο ερώτημα είναι η αντοχή στον χρόνο. Τα αεροδρόμια πάνω σε τεχνητά νησιά αντιμετωπίζουν προκλήσεις που δεν υπάρχουν στην ξηρά, από την καθίζηση του εδάφους μέχρι τις καταιγίδες, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και το διαρκές κόστος συντήρησης.

Αν όμως το σχέδιο ολοκληρωθεί όπως έχει προγραμματιστεί, το Dalian Jinzhouwan δεν θα είναι απλώς ένα νέο αεροδρόμιο. Θα είναι ένα σύμβολο της κινεζικής λογικής στα μεγάλα έργα: όταν ο χώρος δεν υπάρχει, τον κατασκευάζεις.

