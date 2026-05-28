Τραμπ και Ερντογάν μαζί στο ΗΠΑ-Τουρκία; Το παρασκήνιο πριν από το Μουντιάλ

Πιθανή συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στο περιθώριο του αγώνα ΗΠΑ-Τουρκία για το Μουντιάλ προκαλεί πολιτικές και διπλωματικές συζητήσεις ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι ενδέχεται να εξελιχθεί σε πεδίο υψηλού διπλωματικού ενδιαφέροντος, καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες για πιθανή συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο του αγώνα ΗΠΑ-Τουρκία για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Deutsche Welle που επικαλείται πληροφορίες του Bloomberg, ο Τούρκος πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στο Λος Άντζελες για την αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη στις 25 Ιουνίου στο SoFi Stadium.

Διπλωματικό παρασκήνιο πίσω από τον αγώνα

Αν τελικά οι δύο ηγέτες βρεθούν στο ίδιο γήπεδο, η συνάντηση αναμένεται να αποκτήσει και... γεωπολιτικές προεκτάσεις, καθώς θα μπορούσε να ανοίξει δίαυλο συζητήσεων για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, το ΝΑΤΟ αλλά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η χρονική συγκυρία θεωρείται κρίσιμη, καθώς η πιθανή επαφή Τραμπ - Ερντογάν θα προηγηθεί της Συνόδου Κορυφής του NATO που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου.

Διπλωματικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Άγκυρα επιδιώκει να αξιοποιήσει διεθνείς εμφανίσεις υψηλού συμβολισμού, προκειμένου να ενισχύσει την εικόνα της τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό.

Πολιτική πίεση στην Τουρκία

Το πιθανό τετ α τετ έρχεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων στην Τουρκία. Η ανατροπή στην ηγεσία της τουρκικής αντιπολίτευσης και η επιστροφή του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στο πολιτικό προσκήνιο έχουν προκαλέσει νέο κύκλο αντιπαραθέσεων στο εσωτερικό της χώρας.

Την ίδια στιγμή, η τουρκική ηγεσία διατηρεί υψηλούς τόνους σε ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, με πρόσφατες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων να επαναφέρουν ζητήματα «ιστορικών δικαιωμάτων» της Άγκυρας στην περιοχή.

Το ποδόσφαιρο και η γεωπολιτική

Αν επιβεβαιωθεί η παρουσία των δύο ηγετών στο γήπεδο, ο αγώνας ΗΠΑ-Τουρκία θα αποκτήσει χαρακτήρα πολύ ευρύτερο από έναν απλό ποδοσφαιρικό αγώνα, συνδέοντας το αθλητικό γεγονός με κρίσιμες γεωπολιτικές ισορροπίες και διπλωματικές εξελίξεις.

