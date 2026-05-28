Ορυχείο ετοιμαζόταν να κλείσει - τότε ανακάλυψαν διαμάντι 158 καρατίων

Ένα σπάνιο κίτρινο διαμάντι 158 καρατίων εντοπίστηκε στο ορυχείο Diavik στον Καναδά λίγο πριν από το οριστικό κλείσιμό του. Η αξία του εκτιμάται στα 15 εκατ. δολάρια.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις στην ιστορία της εξόρυξης διαμαντιών στον Καναδά, σημειώθηκε λίγες μόλις εβδομάδες πριν από το τέλος λειτουργίας του ορυχείου Diavik, στα βορειοδυτικά του Καναδά.

Στις αρχές Απριλίου του 2026, εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις εντόπισαν ένα σπάνιο κίτρινο διαμάντι βάρους 158,20 καρατίων, ένα εύρημα που χαρακτηρίζεται ήδη ως ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολύτιμα που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Η ανακάλυψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της σπανιότητάς της. Σύμφωνα με τη Rio Tinto, που διαχειρίζεται το ορυχείο, τα κίτρινα διαμάντια αποτελούν λιγότερο από το 1% της συνολικής παραγωγής του Diavik εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια λειτουργίας.

Το συγκεκριμένο διαμάντι συγκαταλέγεται πλέον στα πέντε μεγαλύτερα διαμάντια άνω των 100 καρατίων που έχουν εξαχθεί ποτέ από το ορυχείο.

Ένα σπάνιο δημιούργημα της φύσης

Ο ακατέργαστος πολύτιμος λίθος φτάνει συνολικά τα 552 καράτια, ενώ η αρχική του αξία εκτιμάται περίπου στα 15 εκατομμύρια δολάρια. Οι ειδικοί της αγοράς θεωρούν πιθανό η αξία αυτή να αυξηθεί σημαντικά μετά την επεξεργασία και τη λείανσή του.

Γεωλογικές αναλύσεις δείχνουν ότι το διαμάντι σχηματίστηκε πριν από σχεδόν δύο δισεκατομμύρια χρόνια, σε βάθος που ξεπερνά τα 150 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Εκπρόσωποι της Rio Tinto χαρακτήρισαν το εύρημα «θαύμα της φύσης», υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα τόσο του μεγέθους όσο και του χρώματός του.

Το τέλος λειτουργίας του Diavik

Η ανακάλυψη έρχεται σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, καθώς το ορυχείο Diavik ολοκληρώνει τον κύκλο λειτουργίας του έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες δραστηριότητας.

Από το 2003, το ορυχείο λειτουργούσε σε μία από τις πιο απομονωμένες και δύσβατες περιοχές του πλανήτη, περίπου 200 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες ανάγκασαν την εταιρεία να αναπτύξει ειδικές υποδομές και υβριδικά ενεργειακά συστήματα προσαρμοσμένα στο πολικό περιβάλλον.

Παρά τις δυσκολίες, το Diavik εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα εξόρυξης διαμαντιών παγκοσμίως, προσφέροντας ορισμένα από τα πιο πολύτιμα ευρήματα της τελευταίας εικοσαετίας.

