Αναβιώνει ξεχασμένο μεσογειακό έθιμο με δεντρολίβανο - Τι συμβολίζει

Ένα παλιό αγροτικό έθιμο με κλαδάκια δεντρολίβανου στις πόρτες επιστρέφει στη Μεσόγειο. H σύνδεση με την προστασία, την ευημερία και παραδοσιακές αντιλήψεις για την «κακή ενέργεια».

Μια παλιά αγροτική παράδοση που είχε σχεδόν εξαφανιστεί, επιστρέφει σταδιακά σε περιοχές της Μεσογείου, με τη Γαλλία να συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών όπου το έθιμο επανεμφανίζεται τα τελευταία χρόνια.

Πρόκειται για το κρέμασμα κλαδιών δεντρολίβανου στις εισόδους των σπιτιών, κυρίως κατά τη διάρκεια του Μαΐου, μια πρακτική που για αιώνες αποτελούσε μέρος της λαϊκής παράδοσης και της αγροτικής ζωής.

Ένα έθιμο με συμβολισμούς

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το έθιμο συνδεόταν παραδοσιακά με την προστασία του σπιτιού και την απομάκρυνση της «κακής ενέργειας», ενώ θεωρούνταν ότι το δεντρολίβανο έφερνε ευημερία και θετική διάθεση με τον ερχομό της άνοιξης.

Η χρήση του αρωματικού φυτού ως στοιχείο στις εισόδους των σπιτιών ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη σε αγροτικές περιοχές της Μεσογείου, όμως με την πάροδο του χρόνου υποχώρησε, διατηρούμενη κυρίως σε πιο παραδοσιακές κοινότητες.

Από την παράδοση στην διακόσμηση

Όπως αναφέρεται, η σύγχρονη επαναφορά του εθίμου συνδέεται και με μια στροφή προς πιο απλές και φυσικές μορφές διακόσμησης, που δεν απαιτούν κόστος και είναι φυσικές.

Το δεντρολίβανο, πέρα από τον συμβολικό του ρόλο, παραμένει ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο αρωματικό φυτό στη μεσογειακή κουζίνα και κουλτούρα, γεγονός που ενισχύει την επαναφορά του στην καθημερινότητα.

Παραδοσιακοί συμβολισμοί

Από την αρχαιότητα, το δεντρολίβανο έχει συνδεθεί με έννοιες όπως η μνήμη, η καθαρότητα και η μακροζωία, ενώ σε λαϊκές δοξασίες θεωρούνταν ότι λειτουργεί ως «φυσικό φίλτρο» που ενισχύει την αίσθηση ηρεμίας στο σπίτι.

Παρά τις πνευματικές ερμηνείες, σύγχρονοι οργανισμοί όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αναγνωρίζουν ορισμένες χρήσεις του ελαίου δεντρολίβανου, κυρίως για ήπιους μυϊκούς και κυκλοφορικούς πόνους, αν και τα επιστημονικά δεδομένα παραμένουν περιορισμένα.

Η επιστροφή του εθίμου δείχνει, όπως σημειώνουν αναλυτές πολιτισμού, μια γενικότερη τάση επανασύνδεσης με απλούστερες και πιο «φυσικές» μορφές καθημερινής ζωής.

