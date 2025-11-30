Άγνωστος εισέβαλε στις φυλακές Κορυδαλλού, πέταξε δέμα σε βαρυποινίτες και εξαφανίστηκε. Βρέθηκαν κινητά και ναρκωτικά - οι αρχές ερευνούν.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (28/11) το μεσημέρι στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ένας άνδρας προσέγγισε πεζός το σωφρονιστικό κατάστημα από την οδό Σολωμού, υπερπήδησε το μεταλλικό φράγμα ύψους τριών μέτρων και εισήλθε στον διάδρομο του συγκροτήματος, όπου πέταξε ένα δέμα πάνω από τον τοίχο της Πέμπτης Πτέρυγας. Στην πτέρυγα αυτή κρατούνται πολλοί επικίνδυνοι βαρυποινίτες, ανάμεσά τους και άτομα που συνδέονται με εγκληματικές οργανώσεις από την Τουρκία, σε βάρος των οποίων είχαν βρεθεί πρόσφατα όπλα.

Παρά την παρουσία φρουρών, η εισβολή δεν έγινε άμεσα αντιληπτή. Ο άνδρας εγκατέλειψε το σημείο με τον ίδιο τρόπο που εισήλθε, υπερπηδώντας ξανά το φράγμα, χωρίς να τον σταματήσει κανείς.

Ωστόσο, υπάλληλος του απέναντι κτιρίου, των πρώην γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, αντιλήφθηκε τη σκηνή, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ναρκωτικά, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν αυτά προέρχονται από το μυστηριώδες δέμα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για τα μέτρα ασφαλείας στις φυλακές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτότητα και τα κίνητρα του δράστη.

