Ο Νίκολας Κέιτζ έδωσε στεγνά τον Κρίστοφερ Νόλαν: «Δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μου»

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε τον λόγο που ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν απαντά στις κλήσεις του και δεν επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί του.

Ο Νίκολας Κέιτζ δεν φημίζεται για τη διπλωματία του - και αυτή τη φορά αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τις «χαμένες» συνεργασίες του με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ. Ο βραβευμένος ηθοποιός αποκάλυψε, πως αρκετοί σκηνοθέτες πρώτης γραμμής σταμάτησαν να του τηλεφωνούν, όταν εκείνος απέρριψε προτάσεις τους. Ο Κρίστοφερ Νόλαν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, αφού όπως όλα δείχνουν, η απόρριψη δεν συγχωρείται εύκολα στο Χόλιγουντ.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο 62χρονος ηθοποιός ανέφερε πως ο μοναδικός σκηνοθέτης που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία μετά από ένα βροντερό «όχι» ήταν ο Ντέιβιντ Ο. Ράσελ, με τον οποίο συνεργάζεται τώρα στην ταινία «Madden». Σε αυτήν, ο Νίκολας Κέιτζ υποδύεται τον θρυλικό προπονητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τζον Μάντεν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr