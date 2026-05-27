Κλόντια Σίφερ & Μάθιου Βον γιορτάζουν 24 χρόνια έγγαμου βίου: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από τον γάμο τους
Η Κλόντια Σίφερ και ο Μάθιου Βον συμπλήρωσαν 24 χρόνια γάμου στις 25 Μαΐου του 2026, με την ηθοποιό να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram μια κοινή φωτογραφία από εκείνη την ημέρα. Το μοντέλο φοράει ένα κομψό και λιτό νυφικό με μακριά ουρά, ενώ ο παραγωγός ταινιών ένα μαύρο κοστούμι. Οι δυο τους χορεύουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, γιορτάζοντας την αγάπη τους.
Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Κλόντια Σίφερ αρκέστηκε να σημειώσει «24η επέτειος γάμου σήμερα» και οι followers της έσπευσαν να στείλουν τις ευχές τους. Μπορεί η ίδια να ανεβάζει συχνά στα social media φωτογραφίες με την οικογένειά της, όμως αυτή η ανάρτηση - με άρωμα 00s - ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή.
